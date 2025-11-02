Сцена / Спектакли

Новогодний музыкальный спектакль покажут псковичам в декабре

С 24 по 30 декабря Псковская областная филармония приглашает детей и их родителей на новогодний музыкальный спектакль «Новый год. Время обниматься», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: ТКД

Как рассказали ПЛН, это трогательная история о трех сестрах, чьи родители таинственным образом исчезли. Но несмотря на это, девочки сохраняют веру и надежду, что перед наступлением Нового Года семья вновь воссоединится.

Пока сестры ждут возвращения родителей, они готовятся к празднику со своей невероятной бабушкой, хранящей много странных, но удивительных историй из своей жизни. Каждый её рассказ словно ключик к чуду, убеждая, что мечты сбываются, стоит лишь искренне пожелать.

«Зрителей ждёт погружение в атмосферу музыкального волшебства: песни, зажигательные танцы, красочные декорации, яркая анимация и захватывающий сюжет. Спектакль подарит зрителям атмосферу тепла, доброты и семейной гармонии. Постановка позволит каждому ощутить магию праздника и убедиться, что вера и надежда способны творить чудеса», - рассказали в ТКД.

«Новый год. Время обниматься» — это история о любви, дружбе и семейном счастье, которую оценят зрители всех возрастов.