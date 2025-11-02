Сцена / Спектакли

Лучшие премьеры года выделил Дмитрий Месхиев

Театральные итоги 2025 года, выделяя лучшие премьеры Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, подвёл художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы им. А.С. ​Пушкина Дмитрий Месхиев в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM.

Гость студии отметил как зрительские предпочтения, так и поделился своим личным мнением относительно успешности постановок.

​В ходе обсуждения Дмитрий Месхиев подробно остановился на трёх лучших премьерах года, подчеркнув их значимость.

«Могу сказать, что по зрительским реакциям и по продажам спектакль "Каинова печать" на первом месте.​ По моему внутреннему рейтингу, "Битва жизни" на первом месте. Мне очень нравится этот спектакль. Да, он немножко более серьезный, более сложный. С моей точки зрения, которая не всегда сходится с точкой зрения зрителя, это настоящее театральное искусство. Это не значит, что я прав, поэтому взгляд зрителя очень важен», - сказал он.

Премьера спектакля «Каинова печать» состоялась 23 апреля текущего года, а «Битва жизни» была представлена публике 12 июля.

Директор театра также поделился значимым достижением театра: «Мы добились значительного успеха, я могу вам сказать. По оценке Яндекса вчера наш театр вышел на оценку 5.0, то есть на 5 звезд. В принципе, стремиться дальше уже некуда».

Высокая оценка свидетельствует о признании и качестве работы театра, которым «немногие театры страны могут похвастаться», отметил гость студии.

Помимо этого, в мае театр представил постановку «Глядя в небеса...», также отмеченную как одна из лучших премьер года.