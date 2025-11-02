Сцена / Спектакли

Спектакль «Чёрная курица, или Подземные жители» покажут сегодня в псковской Родине

Премьерные показы спектакля «Чёрная курица, или Подземные жители» пройдет сегодня, 22 декабря, в Доме культуры в псковской деревне Родина, сообщается в группе Родинского дома культуры в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодняшний показ назначен на 19:00. Спектакль перенесёт зрителей в заснеженный Петербург XIX века, в стены старого пансиона, где живет одинокий мальчик Алёша. Его жизнь полна правил и наказаний, пока однажды он не открывает тайну подземных жителей.

История повествует о самом главном искушении: как остаться честным с собой, когда в твоих руках оказывается безграничная власть?

«Приходите всей семьей, чтобы пережить эту историю вместе и обсудить с детьми вечные вопросы честности и выбора», - призвали организаторы.

Показы также пройдут 23, 26, 27 декабря и 3 января.

Место проведения: Дом культуры, деревня Родина Псковского округа.

Возрастное ограничение: 8+