В Псковском театре драмы стартует новогодняя кампания

Новогодний спектакль для детей «Слон и птичка» и старт праздничной программы для взрослых комедией «Влюбленные» планируются с 23 декабря по 11 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии: пресс-служба Псковского театра драмы

Младшеклассников театр драмы пригласил на трогательную сказку современной писательницы Анастасии Момот «Слон и птичка», которая уже успела полюбиться детям и их родителям. По традиции перед тем, как зрители займут свои места в зале, их ждет встреча с Дедом Морозом у новогодней елки. Всего в праздничной афише больше десяти детских спектаклей, несколько из них — благотворительные.

Взрослые на зимних каникулах с Дедом Морозом на Пушкина, 13 не увидятся, зато их ждет встреча с «Бабой Шанель» — премьера комедии Николая Коляды в постановке Александра Суховского и оформлении Александра Стройло обещает быть музыкальной и яркой и станет главным подарком псковским зрителям к любимому празднику. В комедии о творческом кризисе самодеятельного хора пенсионерок будут заняты самые опытные артистки труппы Галина Шукшанова, Нина Семенова, Надежда Чепайкина, Ирина Смирнова, Валентина Банакова.

В новогоднюю программу для взрослых включены и топовые новинки («Битва жизни», «Перекресток», «Влюбленные» и другие), и спектакли, находящиеся на пике популярности уже продолжительное время (например, «Ревизор», «Морфий», «Зойкина квартира», «Пигмалион», «Постой, паровоз!»). Спектакль «Морфий» (лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» в двух номинациях) режиссера Антона Федорова 11 января будет сыгран в 50-й раз.

Провести предновогоднюю пору и праздничные дни в театре зрители могут с 23 декабря по 11 января (выходные дни только 31 декабря и 1 января). С 12 по 19 января труппа возьмет выходные, и театр откроет свои двери для зрителей снова 20 января. Афиша на конец января и февраль уже обнародована на официальном сайте театра.

Спектакли Псковского театра доступны по Пушкинской карте.