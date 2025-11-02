Сцена / Спектакли

Показ «Лягушек» отменили в Псковском театре драмы из-за болезни артиста

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина отменил показ спектакля «Лягушки», который должен был состоятся сегодня, 18 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени Пушкина

«Уважаемые зрители! В связи с болезнью артиста сегодня, 18 декабря, отменяется спектакль "Лягушки". Если вы покупали билеты на нашем сайте, средства вернутся на вашу карту автоматически. В остальных случаях необходимо вернуть билеты по месту покупки. Приносим извинения за доставленные неудобства!» - говорится в сообщении театра.

В следующий раз спектакль Никиты Кобелева «Лягушки» будет показан 4 февраля.