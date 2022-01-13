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Сцена / Выставки

На книги-свитки и пейзаж-складень приглашают посмотреть псковичей

14.01.2022 18:05|ПсковКомментариев: 0

В галерее «ЦЕХ» Псковского театра драмы открылась выставка петербургских художников Григория Кацнельсона и Кати Ефимик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Это многожанровая экспозиция, которая включает в себя как живопись, так и, по словам авторов, «странные объекты»: пейзаж-складень, составленный из деревянных дощечек, книги-свитки, написанные с натуры в Петербурге, книги художника, созданные в единственном экземпляре.

«Оккервиль – это река. Я родился на этой реке и очень ее люблю. Со временем она превратилась в шарф, который окружил меня и иногда давит, а иногда, наоборот, украшает. Вот главная метафора: река – это шарф, который завязан вокруг шеи и хранит, и бережет, и заставляет двигаться дальше», – поделился Григорий Кацнельсон.

Он и Катя Ефимик создали артель «Неправильная книга», которая специализируется на создании книг художника – уникальных графических объектов, сочетающих авторские тексты и печатную графику. «Мы возрождаем традиции рукотворной книги, которую начали русские футуристы, такие как Крученых, Малевич. Мне очень нравятся эти авторы, и я тоже стараюсь делать такие же теплые, живые и радостные книжки», – рассказал художник.

Отправившись в воображаемую прогулку по Петербургу по мотивам представленных работ, посетители выставки смогут найти здесь и псковский пейзаж. Несколько лет назад Григорий Кацнельсон участвовал в Псковском пленэре, тогда он создал одну из картин этой выставки.

«Приглашаем зрителей найти псковский пейзаж на выставке ”Оккервиль. Шарф”», - добавили в театре. Выставка будет работать до 13 февраля ежедневно с 16.00 до 19.00. Вход на нее свободный. Галерея «ЦЕХ» располагается по адресу: Псков, улица Пушкина, 13А.

Григорий Кацнельсон – живописец, график, художник книги, поэт. Он родился в 1974 году в Ленинграде. Окончил художественно-графический факультет РГПУ имени А. И. Герцена в 1997 году. Член Союза художников России с 1999 года, товарищества «Свободная культура» на Пушкинской-10 с 2002 года и творческого союза художников IFA с 2007 года.

Работы Григория Кацнельсона хранятся в собраниях ведущих российских и зарубежных музеев и библиотек, том числе в библиотеке Эрмитажа, Русского музея в Санкт-Петербурге, в Британской библиотеке в Лондоне, Саксонской библиотеке в Дрездене, Музее Гетти в Лос-Анджелесе, библиотеке Принстонского университета в Нью-Джерси и многих других.

Екатерина Ефимик - живописец, график, иллюстратор. Она родилась в Перми в 1983 году. Окончила художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица в 2010 году. С 2015 года она - художник артели WRONG BOOK. Кроме того, Екатерина Ефимик сотрудничает с детским литературно-художественным журналом Kipinä как иллюстратор. Работы художницы находятся в частных собраниях России и Европы.

Теги: #выставка #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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