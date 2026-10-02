«Персональный плейлист» Александра Бушуева услышат радиослушатели «ПЛН FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Персональный плейлист». Это проект, в котором гости студии делятся с радиослушателями своими любимыми песнями и рассказывают, какая музыка им созвучна.

Сегодняшний гость студии – художник, участник творческого объединения «Митьки», общественный деятель, меценат и основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев. Ведущая Дина Дабришюте узнает у него, как воспитать музыкальный вкус у детей, почему Цой жив, но никогда не повторится, какая музыка становится легендой, а также поговорит с Александром Бушуевым о его братьях по цеху, об искренности в музыке и в жизни.

Начало программы – в 13.04. Видеотрансляцию из студии, как обычно, можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.