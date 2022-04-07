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Сцена / Выставки

Историю становления искусства печатной графики представят на выставке в Пскове

05.05.2022 12:25|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Псковский эстамп», призванная напомнить зрителям имена классиков псковской графической школы второй половины ХХ века и показать работы современных псковских художников, работающих в разных техниках печатной графики, будет работать в галерее «Цех» в Пскове с 12 до 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

На выставке можно увидеть работы таких авторов, как Валентин Васильев, Ольга Аршакуни, Александр Шершнев, Геннадий Рыбкин, Анатолий Писчиков, Владимир Бердышев, Игорь Иванюк, Олег Цветков, Александр Стройло, Дмитрий Яблочкин и многих других.

Выставка инициирована командой социального проекта «Доступный эстамп», задачей которого является знакомство широкого зрителя с историей зарождения и становления искусства печатной графики, а также сохранение традиций псковской графической школы, рассказали организаторы.

Экспозиция подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов, Псковского музея-заповедника, Псковского академического театра драмы, Детской школы искусств города Пскова.

Открытие выставки состоится 12 мая в 18:00. Посетить выставку «Псковский эстамп» можно будет до 31 мая. Галерея «Цех» располагается по адресу: улица Пушкина, 13А и работает ежедневно с 12:00 до 19:00.

Вход свободный.

Теги: #галерея «Цех» #выставка #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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