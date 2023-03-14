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Выставка графики протоиерея Георгия Ушакова открылась в галерее «Цех»

Экспозиция «И вечность всего касается цветом…» начала работу в галерее Псковского театра драмы «Цех». На выставке представлено более 100 графических произведений протоиерея Георгия (Ушакова) (1937–2021), выполненных в разных техниках: карандашный рисунок, акварель, гуашь, офорт, линогравюра. Об этом Псковской Ленте новостей рассказали в пресс-службе Псковского театра драмы.

Многие рисунки посетители, знакомые с творчеством отца Георгия, увидят впервые. В экспозиции представлены работы, созданные художником в разные годы жизни, начиная со студенческих лет. Это и сюжеты из жизни, и евангельские истории, и виды Петербурга, и пейзажная графика – путевые зарисовки, созданные по впечатлениям от путешествий в разные страны, и портретные натурные зарисовки (среди портретируемых – старец Николай Гурьянов, архимандрит Иоанн, иеромонах Рафаил, писатель Валентин Курбатов и другие). Украшением экспозиции стали керамические изделия, созданные отцом Георгием.

Открыли выставку куратор галереи «Цех» Марина Николаева, друзья и хранители архива работ протоиерея Георгия, художники Михаил Кузьмиченко и Юрий Яшин. Познакомиться с богатым художественным наследием художника, вспомнить о нем собрались многочисленные друзья и духовные чада отца Георгия.

«Через понимание творца отец Георгий тонко ощущал символический образ бытия. Как священник на исповеди, являясь посредником между Богом и человеком, он оказался посредником и в изобразительном искусстве, прозревая символы гармонии – как в окружающем мире, так и в мире духовном», – рассказали в театре.

Выставка «И вечность всего касается цветом…» продолжила цикл выставок псковских художников, стартовавших в галерее «Цех» в конце 2022 года.

Экспозиция доступна для посещения до 9 апреля ежедневно с 12:00 до 19:00. Галерея «Цех» находится по адресу: улица Пушкина, дом 13А. Вход свободный.