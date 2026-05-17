«Михайловское» впервые показывает в Ульяновске гербовое блюдо Языковых

Выставкой «Они родня по вдохновенью...» и мастер-классом из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Ульяновске вчера, 16 мая, открыли «Ночь в музее» — Всероссийскую акцию, которая в нынешнем году проходит под слоганом «Родное».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», раритеты, прибывшие в Ульяновск из Святогорья, представила руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского Заповедника Алёна Бойцова. Она обратила особое внимание гостей «Ночи…» на блюдо, некогда принадлежавшее их землякам — семье Языковых. Блюдо украшает родовой герб владельцев. Этот раритет «Михайловское» представляет в Ульяновске впервые.

Блюдо с родовым гербом Языковых. Из фондов музея-заповедника Михайловское»

«Когда мы готовили нашу, михайловскую, часть этого совместного проекта, мы, среди прочего, опирались и на труды вашего земляка Жореса Трофимова, в которых он подробно пишет о встрече двух поэтов», — отметила руководитель службы.

Алёна Бойцова также рассказала о многих других экспонатах из фондов Пушкинского Заповедника, например, о точной копии трости Пушкина, о подлинном самоваре из Тригорского, о нескольких произведениях изобразительного искусства. В подарок музею имени Гончарова из «Михайловского» она передала оттиск гравюры основоположника псковской школы графики Валентина Васильева с видом дома Осиповых и Вульфов в усадьбе Тригорское — месте встречи двух поэтов.

В ульяновскую программу «Ночи музеев» вошёл и мастер-класс, на котором художник, руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Александр Иванов учил взрослых и детей печатать лубочные картинки с резных досок, — так, как их печатали во времена Александра Сергеевича. Листы с изображениями героев пушкинских сказок участники мастер-класса с удовольствием забирали на память о такой заочной встрече с «Михайловским».

Напомним, что совместный проект пушкиногорских и ульяновских музейщиков будет работать в музее имени И.А. Гончарова вплоть до 16 августа.