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«Это не шарж»: ко Дню смеха в Пскове открылась выставка карикатуры

Открытие выставки карикатуры Валерия Тарасенко ко Дню смеха состоялось в Доме офицеров Пскова 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Публике представлено порядка 50 работ художника. Карикатурист отметил, что занимается своим делом уже почти 40 лет. Вдохновение пришло еще в детстве, когда он увидел альбом с вырезанными карикатурами у матери подруги.

«Мне было около пятнадцати лет. Я неплохо рисовал в тетрадях, и мои рисунки нравились одноклассникам. Первый раз я нарисовал карикатуру в газету прямо на тетрадном листке, — вспоминает он. — Мне ответили, что нужно рисовать тушью на белой бумаге».

Первое серьезное увлечение рисунком началось в армии, где Тарасенко занимался оформлением дембельских альбомов.

После службы в армии Валерий Тарасенко поступил в Мурманское инженерно-морское училище, где активно участвовал в создании комсомольской газеты. Его работы пользовались популярностью, и вскоре он получил признание на всесоюзном уровне.

«Я выиграл путевку в Москву или под Ленинград, — рассказал он. — Конечно, выбрал под Ленинград, чтобы заехать в Псков».

На вопрос о первой публикации своей карикатуры в газете, Валерий Тарасенко затруднился точно назвать год, отметив лишь, что это произошло на третьем курсе училища.

«Это было в многотиражной газете нашей мореходки», — уточнил он.

Говоря о содержании своих работ, художник подчеркнул разницу между карикатурой и шаржем:

«Карикатура — это не шарж. Она должна быть понятна без слов, на международном уровне», - отметил художник.

Выставка, по словам автора, предназначена для широкой аудитории и «не содержит ни эротики, ни политики». Карикатуры Валерия Тарасенко подходят для всех возрастов и интересны любому зрителю, ищущему легкий юмор.

«Это моя первая выставка в Пскове, — признался он. До этого были экспозиции в Мурманске, в Финляндии.

Ранее карикатуры Валерия Тарасенко публиковались в «Крокодиле», «Известиях», «Работнице», он был удостоен престижной премии «Золотой телëнок».

Выставка проходит по адресу: Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5. Продлится до 20 апреля.