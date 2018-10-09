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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Ритуальные действия

09.10.2018 19:00|ПсковКомментариев: 14

В раздолбанном «до основания и затем» сквере имени 60-летия Октября на Четырех углах (он же - «Сквер искусств», он же — псковский «Гайд-парк») состоялась акция профсоюзов во главе с лидером Ульяной Михайловой. На этот раз не митинг, но пикет. Пришло человек двести, по большей части студенты университета, которых организовал профсоюз образования. Народ, юный и пожилой, выражал свое мнение молча, без гневных, обличительных речей, с плакатами в руках, самые острые из которых гласили: «Нет рабскому труду!» и «Олигархи — не Россия».

Само мероприятие официально называлось: «Одна страна — одна зарплата», то есть главное требование к правительству — выравнивание уровня зарплат в разных регионах России. Второе требование профсоюзных пикетчиков — отменить повышение пенсионного возраста 60/65. Вот так, постфактум, после финальной подписи президента Путина.

Какие мысли навеяло очередное выступление профсоюзов? Сразу скажу: невеселые.

Во-первых, вызывает уныние цифра сподобившихся прийти на акцию. Ну что такое двести человек? Ноль целых, одна десятая процента от населения Пскова. Граждане по факту упорно не желают защищать свои права. Не волнуют их ни позорно низкие зарплаты в дотационном регионе, ни все та же пресловутая пенсионная реформа, потенциально отнявшая у каждого минимум миллион рублей.

Во-вторых, неприятно удивляет ритуальный характер действа. Сколько мы уже видели профсоюзных митингов с похожими требованиями за эти годы, а толку? Ноль целых, ноль сотых. Правительство наши профсоюзы в упор не видит и продолжает свои экзерсисы по выбиванию денег из населения.

Вот, казалось бы, власти предержащие дают профсоюзам и так называемым системным «оппозиционерам» проявить себя — вывести массы на улицы, внятно заявить позицию, поставить вопрос ребром: «Быть в России социальному государству - или не быть?».

И по всему выходит, что не быть? И почему так выходит, лично я сейчас не берусь ответить. Надо крепко подумать, и без пол-литры тут явно не разберешься. Все объяснять рабской психологией? Вспоминаются аховые 90-ые, когда большинство недавних советских граждан потеряло всё: многолетние сбережения, стабильность, достойные зарплаты, социальные гарантии. Честно заработанные деньги не платили месяцами. Сколько народу раньше сроку ушло в землю, сколько не родилось?

И что? Массово на улицы так никто и не вышел, отчего у российской власти, по-видимому, и возникло чувство тотальной безнаказанности. А у народа чувство фатальной безысходности. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет.

Однако тогда, четверть века назад, бедственное положение хотя бы объяснялось крушением империи, шоковой терапией, переходным периодом, да и вообще — необходимостью выживать. Когда каждый день приходится тупо думать о том, чем накормить детей к вечеру, - не до митингов и пикетов. Быть бы живу.

Нынче все вроде бы по-другому. Пол-нулевых и все десятые годы из всех зомби-экранов и утюгов нам усиленно внушали, что Россия поднимается с колен, что нет державы мощней и краше, что благосостояние граждан неумолимо растет. И, несмотря на зияющий контраст между радужной пропагандонской картинкой и насущными реалиями, мы, было, даже поверили. Или сделали вид, что поверили... как вдруг нам объявили сверху, что теперь заплатите за всё. Какое такое социальное государство? Где вы его видели?

И снова, как в приснопамятные 90-ые, - только глухое раздражение и покорность судьбе. Ну, и бонусом - ритуальные действия профсоюзов. В данном случае «ритуальные» в двух значениях: «пустые, бессмысленные» и «похоронные».

Дружно хороним социальное государство, ну и хрен с ним!

Саша Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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