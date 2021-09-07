Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Доступная медпомощь
ТОП-11 детских секций в Пскове
выбираем обогреватель
Новый язык с ноля
собираемся в лес
праздники и свадьбы после бала
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
наши в Афганистане
на выборы - с Народной программой
господдержка бизнеса и инвесторов
Нацпроекты стирают границы
Предупреждают Только раз
Александр Донецкий Публикаций: 511
07.09.2021 18:302 Реплика Донецкого: Иконы и репутация 06.09.2021 19:2611 Реплика Донецкого: А я не люблю псов! 31.08.2021 18:301 Реплика Донецкого: Слеза комсомолки 30.08.2021 20:531 Реплика Донецкого: В постели с иноагентом 26.08.2021 15:530 Реплика Донецкого: Айфон, выйди вон! Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 03.09.2021 11:249 Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома 03.09.2021 15:120 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области выпадет первый снег 05.09.2021 22:2616 Ограничительные столбы установили в центре Пскова, чтобы прекратить нарушения ПДД 06.09.2021 09:504 В Пскове машина ДПС врезалась в автомобиль под управлением пенсионера. ВИДЕО 06.09.2021 16:033 Скончалась учитель псковского лицея №21 Ирина Рязанцева
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Иконы и репутация

07.09.2021 18:30|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

 

Очередной скандал разразился в Псково-Изборском музее-заповеднике. Вернее, не скандал, а конфликт, который на самом деле длится уже не первый год, и все  посвященные, то бишь сами музейщики, давно о нем знают. Но, как водится ныне, вынесенный в медиасферу «сор из избы» неминуемо превратился в громкий скандал, чуть ли не на всю культурную Россию, поскольку речь в этом кейсе идет об уникальном наследии - средневековых псковских иконах, находящихся на хранении в музейных фондах. И вот эти наши бесценные псковские иконы, о которых мы знаем, что они у нас есть, и где-то там в музейных закромах хранятся, стали «разменной монетой» в конфликте.

Поскольку город у нас маленький, и в сфере культуры все всех знают хотя бы наглядно, шапочно или понаслышке, вынужден оговориться, что никаких оценок участникам конфликта мы не выставляем и не беремся судить, кто из них более прав. Мы только излагаем две позиции.

Коротко история выглядит так. Две недели назад Русское просветительское общество имени Императора Александра III направило открытое письмо советнику президента России Владимиру Толстому под кричащим заголовком «Спасите псковские иконы!». Этот же текст за подписью режиссера-документалиста Виктора Правдюка и писательницы Елены Семеновой был опубликован на сайте общественных петиций «Change.org», к сегодняшнему дню обращение уже набрало больше двадцати тысяч подписей. В петиции говорится о якобы отчаянном положении, в котором - цитирую:

«оказалось уникальное собрание древнерусских икон, хранящееся в Псково-Изборском музее-заповеднике. Над святынями 14-17 веков нависла угроза гибели ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством музея. <…> Псковское собрание икон – крупнейшее в мире, аналогов ему нет. Более 500 икон, находящихся в нём, датируются 14-17 веками. Отреставрированы из них лишь 150». 

Если не вдаваться в мутные подробности, суть претензий к руководству музея заключается в том, что, когда начался ремонт помещений, где прежде хранились иконы, их перенесли в другое место, а теперь, когда ремонт закончился, возвращать иконы обратно не собираются, их перевезут в другое помещение, меньше прежнего, а то, что было раньше, отдадут под «современное искусство».

Цитирую:

«Помещение не соответствует привычному иконам температурному режиму, что неминуемо ускорит их гибель. <…> единственную в мире коллекцию икон Пскова собираются хранить в помещениях, по площади в несколько раз меньше необходимых (одно из которых кабинет, другое выставочный зал) на икеевских стеллажах! И это в 21 веке в федеральном музее!». Конец цитаты и так далее. По словам авторов петиции, реставрация икон не ведется вот уже три года, переезд осуществляется исключительно для того, чтобы потом все косяки свалить на хранителя, руководство музея ничего не делает, «уже сейчас наши национальные реликвии в страшной опасности, завтра они просто исчезнут, даже возрождать будет нечего». Такое «вредительство» может обернуться для России подлинной трагедией - утратой бесценных святынь в том случае, если оно не будет своевременно пресечено». 

Вот такая тревожная и малорадостная картина, добавим, написанная Правдюком и Ко со слов хранительницы коллекции икон Ольги Васильевой. На прошлой неделе генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев ответил Виктору Правдюку по всем пунктам большим заявлением под симптоматичным заголовком «От кого надо спасать псковские иконы?», и, опять же, если не вдаваться в мутные подробности, общий смысл ответа господина Голышева такой – все неправда, все напраслина, а спасать псковские иконы, оказавшиеся в непростой ситуации, надо как раз… да, вы догадались, от их нынешней хранительницы Ольги Васильевой, цитирую:

«Последние пятнадцать лет именно О.А. Васильева отвечала за их сохранность и если она признаёт, что они (иконы – авт.) в таком состоянии, то как она это допустила, являясь ответственным хранителем? <…> Подготовка к любой выставке, в которой задействованы экспонаты из фонда О.А. Васильевой, превращается в ад для экспозиционеров, которые вынуждены сталкиваться с необоснованными отказами и вымышленными требованиями, граничащими с самодурством». В общем, все, что изложено в петиции на «Change.org», это «клевета на хранителей, реставраторов, весь коллектив Псковского музея-заповедника». 

К сожалению, коротко изложить скандальный кейс не получилось, но понятно одно: коса нашла на камень, давний конфликт перешел в острую фазу, когда обе стороны готовы вываливать взаимные обвинения на суд публики, и сдаваться никто не собирается - ни директор музея Голышев, ни его сотрудник Васильева. Между тем, уникальные псковские иконы, именем и судьбой которых все тут крестятся, судя по всему, действительно нуждаются в срочной реставрации и надлежащих условиях хранения, кто бы кого в чем сейчас не обвинял.

Повторюсь, не нам судить, кто прав, а кто не очень: оба письма доступны в сети, можно прочесть и сделать выводы. Истина, как обычно, где-то рядом. Здесь важно другое: напомню, с 1 января 2021 года Псково-Изборскому музею-заповеднику присвоен федеральный статус, то есть, как мы понимаем, он получил совсем иное, на порядок выше, финансирование и иные, более широкие, возможности. В распоряжении музея сейчас целый недавно отреставрированный Варлаамовский комплекс (стена плюс три башни), Палаты Постникова, завершается ремонт в галерее Фан-дер-Флита и главном корпусе, - какой простор для работы, музеефикации новых пространств. А чем занимаются сотрудники? Дрязгами, то есть демонстрацией грязного белья и вываливанием, простите, его содержимого на публику всей России. Я не настолько наивен, чтобы не понимать, что конфликт застарелый, что все давно перешли на личности, причем в самой резкой форме, и рано или поздно вся эта подноготная и должна была вывалиться наружу, и все-таки, если уж все случилось, может быть решить конфликт полюбовно? Найти компромисс? Забыть на время про иконы, которые то ли надо, то ли не надо срочно спасать? Может быть, стоит впервые задуматься о такой важной штуке как репутация? Да, репутация музея. Вот, с нового года у музея вроде бы началась новая федеральная жизнь. А репутация получается старая, гнилая и местечковая.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению новых автоштрафов, в том числе за парковку на газоне и мойку в неположенном месте?
В опросе приняло участие 94 человека
07.09.2021, 19:560 Автобус помощи ЛДПР побывал в Великих Луках, Новосокольниках и Пустошке 07.09.2021, 19:400 Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области 07.09.2021, 19:200 С воспетыми Пушкиным соловьем и черным вороном знакомит online-экскурсия по «Михайловскому» 07.09.2021, 19:000 Псковичам рассказали о самых популярных компактных электродуховках
07.09.2021, 18:400 Порховские ветераны подвели итоги конкурса в обновленном Доме ремесел 07.09.2021, 18:302 Реплика Донецкого: Иконы и репутация 07.09.2021, 18:251 Брифинг «100 дел партии» прошел в штабе общественной поддержки «Единой России» в Пскове 07.09.2021, 18:200 Псковичам могут отказать в приеме уведомлений в рамках системы прослеживаемости
07.09.2021, 18:040 Учения экипажей ударных вертолетов прошли в Псковской области 07.09.2021, 17:530 В Псковской области выявили некачественную вакцину от лептоспироза 07.09.2021, 17:452 Врач озвучил возможные сроки четвертой волны коронавируса в России 07.09.2021, 17:360 Культурно-этнографический фестиваль пройдет в Пыталово
07.09.2021, 17:280 Выставка «В свободном полете» открылась в Пскове 07.09.2021, 17:240 В управлении образования Великих Лук прокомментировали гибель рабочего в детском саду 07.09.2021, 17:130 С 15 сентября разрешен сбор клюквы в охранной зоне Полистовского заповедника 07.09.2021, 17:030 «Культурная суббота» пройдет в Псковской области 11 сентября
07.09.2021, 17:020 Портреты псковичей-олимпийцев появились на информационных площадках в Великих Луках 07.09.2021, 16:570 Светофор на перекрестке у торгового центра в Пскове отключат 7 сентября 07.09.2021, 16:500 Николай Козловский назвал основную причину проблем с освещением улиц Великих Лук 07.09.2021, 16:450 Скончался известный художник-постановщик Борис Краснов
07.09.2021, 16:420 Островича осудили за грабеж и избиение женщины 07.09.2021, 16:351 Как добиться ремонта своего двора, разъяснили псковичам 07.09.2021, 16:221 Роспотребнадзор сообщил, псковичи какого возраста чаще болеют коронавирусом 07.09.2021, 16:090 Туристы опасаются заранее бронировать новогодние туры — АТОР
07.09.2021, 16:081 Никто. Никуда. Не. Уходит 07.09.2021, 15:570 В Изборске завершится конный поход, посвященный 800-летию Александра Невского 07.09.2021, 15:502 ФАС проверит рынки стройматериалов из-за жалоб на рост цен 07.09.2021, 15:381 Рабочий погиб при ремонте крыши детского сада в Великих Луках
07.09.2021, 15:360 Исполнитель главной роли фильма «Петровы в гриппе» покажет в Пскове свой спектакль 07.09.2021, 15:300 Должница из Себежского района получила 10 суток административного ареста 07.09.2021, 15:200 Псковички могут пройти осмотр у врача-онколога 1 октября 07.09.2021, 15:100 Масштабные дорожные работы планируется продолжить в Великих Луках
07.09.2021, 14:570 В Псковской области около 170 населенных пунктов вошли в план-график догазификации 07.09.2021, 14:480 Острович отправится в колонию за мошенничество и угрозу убийством 07.09.2021, 14:422 Почтоматы установят в Псковской области в 2022 году 07.09.2021, 14:310 Николай Козловский ожидает, что Великие Луки по-прежнему будут представлены в областном Собрании
07.09.2021, 14:211 Бесплатную «Пушкинскую карту» продают в Пскове за 1500 рублей 07.09.2021, 14:151 Псковичей приглашают к участию в конкурсе профмастерства «Абилимпикс» 07.09.2021, 14:040 До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 сентября 07.09.2021, 14:010 У пьяного великолучанина изъяли автомобиль
07.09.2021, 13:501 Глава Великих Лук прокомментировал отношения с областным центром 07.09.2021, 13:458 Скобари Покровку не отдадут 07.09.2021, 13:400 К началу учебного года вблизи школ Пскова обновили искусственные неровности 07.09.2021, 13:371 Профессор Московской консерватории о концерте «Ночь в башне»: Всякая музыка обнажает автора
07.09.2021, 13:310 Николай Козловский рассказал об особенностях великолукского политического менталитета 07.09.2021, 13:220 В августе Сбер заработал более 100 млрд рублей чистой прибыли 07.09.2021, 13:140 Более 13 килограммов запрещенных к ввозу сыров уничтожили в Великих Луках 07.09.2021, 13:091 Комфортная погода в Псковской области сохранится почти до середины сентября
07.09.2021, 13:040 iHerb: коноплю отправят в бан 07.09.2021, 13:020 Житель Новосокольников сломал жене ребра и оказался на скамье подсудимых 07.09.2021, 12:490 Нелидовский проезд ремонтируют в Великих Луках 07.09.2021, 12:341 «Беседка»: Когда в Псковской области появятся почтоматы? ВИДЕО
07.09.2021, 12:230 Псковский художник стал призером национального чемпионата ArtMasters-2021 07.09.2021, 12:154 Псковская медсестра сменила работу в хосписе на «красную зону» московской больницы 07.09.2021, 12:023 Число смертей из-за коронавируса в Псковской области превысило 700 07.09.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дарьей Цилиной
07.09.2021, 11:560 Пассажирка «Ауди» пострадала в тройном ДТП в Великих Луках 07.09.2021, 11:491 На сэкономленные при ремонте Крестовского шоссе средства проведут благоустройство 07.09.2021, 11:350 Более 10 домов Пскова могут остаться без воды 7 сентября 07.09.2021, 11:330 Псковичам рассказали, как экономить в роуминге на связи
07.09.2021, 11:300 Молодой человек пострадал при наезде автомобиля на ограждение в Великолукском районе 07.09.2021, 11:230 Три фальшивые купюры поступили в банк из псковских магазинов 07.09.2021, 11:142 Единороссы внесли законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями 07.09.2021, 11:051 «Собственной персоной»: Николай Козловский о великолукском политическом менталитете
07.09.2021, 10:543 Анатомическую реконструкцию останков расстрелянных в годы войны проводят в Пскове 07.09.2021, 10:411 Псковский театр драмы опубликовал афишу на октябрь 07.09.2021, 10:350 В Великих Луках осужден юрисконсульт по фактам мошенничества с маткапиталом 07.09.2021, 10:262 Опрос выявил популярные виды спорта у россиян
07.09.2021, 10:146 «Беседка»: Когда в Псковской области появятся почтоматы? 07.09.2021, 10:080 Пользователи портала «Госуслуги» получат доступ к своим медкартам 07.09.2021, 10:026 ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи снятие запрета на корпоративы? 07.09.2021, 09:580 Благодаря приставам с псковского алиментщика взыскали более 90 тысяч рублей
07.09.2021, 09:491 Учебная автомашина попала в ДТП на Запсковье 07.09.2021, 09:379 Водитель машины ДПС, ставший участником ДТП в Пскове, спешил на пожар 07.09.2021, 09:290 19 человек эвакуировали из-за пожара в подвале жилого дома в Пскове 07.09.2021, 09:190 Псковичи стали чаще искать работу в области домашнего персонала
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.