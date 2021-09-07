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Реплика Донецкого: Иконы и репутация

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Очередной скандал разразился в Псково-Изборском музее-заповеднике. Вернее, не скандал, а конфликт, который на самом деле длится уже не первый год, и все посвященные, то бишь сами музейщики, давно о нем знают. Но, как водится ныне, вынесенный в медиасферу «сор из избы» неминуемо превратился в громкий скандал, чуть ли не на всю культурную Россию, поскольку речь в этом кейсе идет об уникальном наследии - средневековых псковских иконах, находящихся на хранении в музейных фондах. И вот эти наши бесценные псковские иконы, о которых мы знаем, что они у нас есть, и где-то там в музейных закромах хранятся, стали «разменной монетой» в конфликте.

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Поскольку город у нас маленький, и в сфере культуры все всех знают хотя бы наглядно, шапочно или понаслышке, вынужден оговориться, что никаких оценок участникам конфликта мы не выставляем и не беремся судить, кто из них более прав. Мы только излагаем две позиции.

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Коротко история выглядит так. Две недели назад Русское просветительское общество имени Императора Александра III направило открытое письмо советнику президента России Владимиру Толстому под кричащим заголовком «Спасите псковские иконы!». Этот же текст за подписью режиссера-документалиста Виктора Правдюка и писательницы Елены Семеновой был опубликован на сайте общественных петиций «Change.org», к сегодняшнему дню обращение уже набрало больше двадцати тысяч подписей. В петиции говорится о якобы отчаянном положении, в котором - цитирую:

«оказалось уникальное собрание древнерусских икон, хранящееся в Псково-Изборском музее-заповеднике. Над святынями 14-17 веков нависла угроза гибели ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством музея. <…> Псковское собрание икон – крупнейшее в мире, аналогов ему нет. Более 500 икон, находящихся в нём, датируются 14-17 веками. Отреставрированы из них лишь 150».

Если не вдаваться в мутные подробности, суть претензий к руководству музея заключается в том, что, когда начался ремонт помещений, где прежде хранились иконы, их перенесли в другое место, а теперь, когда ремонт закончился, возвращать иконы обратно не собираются, их перевезут в другое помещение, меньше прежнего, а то, что было раньше, отдадут под «современное искусство».

Цитирую:

«Помещение не соответствует привычному иконам температурному режиму, что неминуемо ускорит их гибель. <…> единственную в мире коллекцию икон Пскова собираются хранить в помещениях, по площади в несколько раз меньше необходимых (одно из которых кабинет, другое выставочный зал) на икеевских стеллажах! И это в 21 веке в федеральном музее!». Конец цитаты и так далее. По словам авторов петиции, реставрация икон не ведется вот уже три года, переезд осуществляется исключительно для того, чтобы потом все косяки свалить на хранителя, руководство музея ничего не делает, «уже сейчас наши национальные реликвии в страшной опасности, завтра они просто исчезнут, даже возрождать будет нечего». Такое «вредительство» может обернуться для России подлинной трагедией - утратой бесценных святынь в том случае, если оно не будет своевременно пресечено».

Вот такая тревожная и малорадостная картина, добавим, написанная Правдюком и Ко со слов хранительницы коллекции икон Ольги Васильевой. На прошлой неделе генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев ответил Виктору Правдюку по всем пунктам большим заявлением под симптоматичным заголовком «От кого надо спасать псковские иконы?», и, опять же, если не вдаваться в мутные подробности, общий смысл ответа господина Голышева такой – все неправда, все напраслина, а спасать псковские иконы, оказавшиеся в непростой ситуации, надо как раз… да, вы догадались, от их нынешней хранительницы Ольги Васильевой, цитирую:

«Последние пятнадцать лет именно О.А. Васильева отвечала за их сохранность и если она признаёт, что они (иконы – авт.) в таком состоянии, то как она это допустила, являясь ответственным хранителем? <…> Подготовка к любой выставке, в которой задействованы экспонаты из фонда О.А. Васильевой, превращается в ад для экспозиционеров, которые вынуждены сталкиваться с необоснованными отказами и вымышленными требованиями, граничащими с самодурством». В общем, все, что изложено в петиции на «Change.org», это «клевета на хранителей, реставраторов, весь коллектив Псковского музея-заповедника».

К сожалению, коротко изложить скандальный кейс не получилось, но понятно одно: коса нашла на камень, давний конфликт перешел в острую фазу, когда обе стороны готовы вываливать взаимные обвинения на суд публики, и сдаваться никто не собирается - ни директор музея Голышев, ни его сотрудник Васильева. Между тем, уникальные псковские иконы, именем и судьбой которых все тут крестятся, судя по всему, действительно нуждаются в срочной реставрации и надлежащих условиях хранения, кто бы кого в чем сейчас не обвинял.

Повторюсь, не нам судить, кто прав, а кто не очень: оба письма доступны в сети, можно прочесть и сделать выводы. Истина, как обычно, где-то рядом. Здесь важно другое: напомню, с 1 января 2021 года Псково-Изборскому музею-заповеднику присвоен федеральный статус, то есть, как мы понимаем, он получил совсем иное, на порядок выше, финансирование и иные, более широкие, возможности. В распоряжении музея сейчас целый недавно отреставрированный Варлаамовский комплекс (стена плюс три башни), Палаты Постникова, завершается ремонт в галерее Фан-дер-Флита и главном корпусе, - какой простор для работы, музеефикации новых пространств. А чем занимаются сотрудники? Дрязгами, то есть демонстрацией грязного белья и вываливанием, простите, его содержимого на публику всей России. Я не настолько наивен, чтобы не понимать, что конфликт застарелый, что все давно перешли на личности, причем в самой резкой форме, и рано или поздно вся эта подноготная и должна была вывалиться наружу, и все-таки, если уж все случилось, может быть решить конфликт полюбовно? Найти компромисс? Забыть на время про иконы, которые то ли надо, то ли не надо срочно спасать? Может быть, стоит впервые задуматься о такой важной штуке как репутация? Да, репутация музея. Вот, с нового года у музея вроде бы началась новая федеральная жизнь. А репутация получается старая, гнилая и местечковая.

Александр Донецкий