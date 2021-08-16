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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: После потопа, или «Скобарикус вульгарис»

16.08.2021 15:28|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

 

Вчера случился мощный ливень, и затопило пол-Пскова. В соцсетях, как водится, возник невообразимый хайп: «Шеф, всё пропало, всё пропало!». В смысле: утонуло. Псковичи, возмущенные проблемами с ливневой канализацией, принялись выкладывать в группу ВКонтакте «Жесть по-псковски» видео и фото. Несколько драматичных роликов прислали в редакцию Псковской Ленты Новостей. Затопило основные транспортные артерии города – Октябрьский и Рижский проспекты, улицу Юбилейную, перекресток Конной и Петровской, проспект Энтузиастов, Текстильную, улицы Гоголя и Некрасова, далее – местами, более-менее везде. «Юбилейная плывет. Мои дети сказали, что это курорт», - пошутила в соцсетях одна псковичка.

Через пару часов после потопа ситуацию в городе прокомментировал в инстаграме новый и. п. сити-менеджера Пскова Борис Елкин. Его оценка была оптимистичной, цитирую: «Сегодня в городе Пскове были сильные проливные дожди, много улиц затопило. Ливневая канализация достойно справилась с объемом воды». И далее пояснил, что остались локальные участки, которые требуют вмешательства людей и специальной техники для принудительной откачки или прочистки ливневых стоков.

К сегодняшнему утру от вчерашнего потопа остались одни воспоминания. А вот мнения власти и народа по факту разделились: народ в соцсетях убежден, что ситуация с ливневкой аховая, администрация - что ситуация штатная. Нашлись и такие, кто возмутился реакцией псковичей: нашли тоже Анапу во время шторма. Скобари настоящего потопа не видели. И вечно всем недовольны. Мол, выработался такой тип жителя «скобарикус вульгарис» - «скобарь обыкновенный», вечно всем недовольный пскович. Случись чуть что - изливает желчь в соцсети. Тем более, имеется инструмент для разлития всякого рода недовольства, та же группа «Жесть по-псковски», например.

Перекресток улиц Конной и Петровской. Скриншот из видео Бориса Иванова / «Жесть по-псковски» 

Признаться, я тоже отношусь к этому неприятному типу - «Скобарикус вульгарис», и даже не знаю, чего тут больше, призвания, или это просто работа такая: как сформулировал французский писатель Фредерик Бегбедер в романе «Каникулы в коме», «задача колумниста и заключается в том, чтобы разливать по страницам желчь». Вот я и разливаю по разным поводам. Но в данном случае немного воздержусь. И попробую как бы обратиться на себя, то есть на «скобарикуса вульгариса». А что, в Пскове и прежде не случалось потопов после ливней? Да постоянно! Регулярно они случаются. Вспоминаются феерические кадры потопа на Октябрьском проспекте, когда несколько молодых людей натурально устроили заплыв наперегонки брасом. Глубина воды это позволяла. Что-то не то у нас все-таки с ливневкой, хотя коммунальщики постоянно отчитываются о том, что они ее чистят и промывают. Особенно после зимы. Но вот факт: как ливень, так потоп. И наверное, специалисты в администрации сейчас думают, как такое положение вещей можно поправить. Не драматизируя выводы. Ну, а хайпом в соцсетях, бессмысленным и беспощадным, понятно, дело не исправишь.

Потоп на улице Юбилейной

Что делать? В интернете часто постится такая картинка. В воздухе подвешен цилиндр, и он отбрасывает две тени. Слева и справа находятся два наблюдателя. Один смотрит на тень и видит плоский квадрат. А другой смотрит на тень и видит плоский круг. Тогда как на самом деле мы имеем объемную фигуру под названием цилиндр. «Цилиндр и есть Истина», - гласит подпись под картинкой.

Вот так и в ситуации с потопом. Большинство видит квадраты и круги, но кто-то должен видеть и цилиндр. Очевидно, что это специалисты городского хозяйства. И если город регулярно затопляет, нужно решать проблему, а не хайповать. Вот, и. п. главы администрации сказал, что «канализация достойно справилась с объемом воды». Наверняка он сумеет доказать это утверждение с цифрами и фактами в руках. И показать нам этот самый искомый цилиндр. Нужно просто немного подождать. Человек только-только заступил в должность и начал работать. Впрочем, опыт показывает, что большинство все равно будет видеть только квадраты и круги. Так было и до Вселенского потопа, когда погибли библейские города Содом и Гоморра, так есть и после, в нашем богоспасаемом Пскове.

Александр Донецкий

Теги: #псков #потоп
Источник: Псковская Лента Новостей
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