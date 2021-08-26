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Реплика Донецкого: Айфон, выйди вон!

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Скандально-одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов, не раз выступавший с резонансными законодательными инициативами, от идеи маркировать астрологические прогнозы до введения отметок в паспорте «лицо нетрадиционной сексуальной ориентации», выступил с предложением о составлении перечня специальных смартфонов для школьников. Что имеется в виду? Милонов полагает, что дети с новыми и дорогими моделями смартфонов зачастую становятся в глазах одноклассников «своеобразной аристократией», вызывающей зависть.

«Прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье», - написал Милонов в заявлении на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Поскольку Милонов, в случае победы на выборах нынешней осенью, способен пойти дальше и превратить свое предложение в полноценную законодательную инициативу, которую поддержит думское большинство, перечень дешевых смартфонов вполне может обрести статус полноценного закона. А это значит, что, скорее всего, под своего рода «смартфонную сегрегацию» попадут почти все айфоны, ибо все мы знаем, что дешевых айфонов не бывает. Тут же возникает вопрос: а что такое дешевые смартфоны? Какой ценник сделают предельным? Впрочем, это уже детали, которые могли быть забавными, если бы на самом деле предложение Милонова не выглядело столь постыдно и вызывающе. Вообще-то, у нас на всех углах декларируется, что мы живем в свободной стране, и, если родители могут позволить купить ребенку айфон, то почему он должен его прятать или менять на дешевый смартфон? Эдак, давайте и на одежду ценз по цене установим. Запретим, как в советской школе, носить девочкам ювелирные украшения. Запретим семьям отдыхать на курортах Франции или Испании. Это ведь тоже поводы для зависти. Ну и так далее.

Вроде бы Милонов исходит из лучших побуждений: пусть все дети ходят в школу с одинаково дешевыми смартфонами, мол, тогда они не будут друг другу завидовать и испытывать нехорошие чувства. Но неужели Милонов и впрямь думает, что социальное расслоение, деление на бедные и богатые семьи можно как-то прикрыть, закамуфлировать одним только запретом приносить в школу дорогую игрушку? Вопрос риторический. Всё Милонов прекрасно понимает, он просто хайпует на резонансной теме. А педагоги, учителя, детские омбудсмены вынуждены комментировать этот бред. А как тут не прокомментируешь: целый депутат Госдумы грозит запретом айфонов и каким-то там перечнем.

Если же говорить прямо и по существу, то запрет айфонов в школах проблему социального неравенства, конечно, не решит. Дети ведь не дураки, они все прекрасно понимают и видят. Кто из какой семьи, как одет, нарядно или в обноски (не везде ведь заставляют покупать школьную форму), кого в школу привозят на шикарном автомобиле, а кто приходит пешком, у кого имеются карманные деньги, а у кого нет. Кроме того, дети общаются и вне школы. То есть предложение Милонова, по моему мнению, – обыкновенное лицемерие, вообще свойственное правящему классу – как бы прятать совсем уж кричащие предметы роскоши, «подделываться» под народ. Ну, это, знаете, все равно, что фиговыми листочками прикрывать вакхическую оргию. Не получится, как ни старайся. А только научит детей притворству, умению подчиняться глупым правилам, которые теряют всякую силу за школьным порогом. Если же говорить совсем всерьез, то Милонов (а под Милоновым я сейчас имею в виду всех власть предержащих) лучше бы задумался о том, как сделать так, чтобы равенство в стране было не показным, «анти-айфонным», а реальным, чтобы хотя бы постепенно сокращался чудовищный имущественный разрыв между богатыми и бедными. Чтобы не пришлось устраивать смартфонную сегрегацию по принципу: Айфон, выйди из класса вон!

Александр Донецкий