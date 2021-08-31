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Реплика Донецкого: Слеза комсомолки

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Забавную социологию опубликовали в августе российские СМИ. Оказывается, согласно недавнему соцопросу, почти 80% россиян поддерживают возврат комсомола. Более точная формулировка такая: большинство россиян (79%) считают, что в современной России нужна организация, подобная комсомолу, и только 17% с этим не согласны. Это, вообще, как? Кто? Почему?

Фото: fishki.net

Вникаем в подробности: большая часть из них – люди старше 60 лет. Среди граждан старше 40 лет три четверти (75%) состояли в комсомоле, а из тех, кто старше 60-ти состояли уже 95%. Отсюда и такие цифры. Потому что среди восемнадцати тире двадцатичетырехлетних граждан России равнодушны к деятельности комсомола больше половины граждан – 54%. Но поскольку страна у нас, как и Европа в целом, страна пожилая и продолжает стремительно стареть, получаются вот такие сногсшибательные результаты. Почти 80% граждан, повторюсь, за комсомол. Вернее, за массовую организацию, занимающуюся воспитанием молодежи.

Какие выводы можно сделать из этого опроса?

Первое (и это самое простое умозаключение). Люди, выросшие в СССР, продолжают по СССР ностальгировать, что понятно: в молодости, как известно, и трава зеленее, и небо голубее, и вода мокрее, а главное, комсомолки сексапильней.

Второе. Опрошенные, судя по всему, как-то плохо себе представляют, а зачем, собственно, в СССР существовал комсомол? Вот, почти все в нем состояли, но совсем немногие понимали его функцию. А функция массовой молодежной организации заключалась в том, чтобы отбирать и готовить кадры для партии, которая «наш рулевой». В Советском Союзе вся полнота власти, несмотря на название «советский», принадлежала вовсе не Советам, а именно КПСС, сверху донизу, от политбюро ЦК с генеральным секретарем, до республиканских, областных, районных, городских комитетов, и еще ниже – до первичных партийных организаций, существовавших на каждом предприятии, организации, вузе, школе, больнице, колхозе и так далее. Это была жесткая иерархическая система, осуществлявшая тотальный контроль над всем обществом, над умами и чувствами простых людей. Вот буквально, вплоть до постели. Если ты член партии, то изволь соответствовать высокой морали кодекса строителя коммунизма, который почти полностью был списан с заповедей Христа – не убий, не укради, не возжелай жены ближнего своего. И это вовсе не байки и не анекдоты о том, что часто заблудших мужей или жен именно партийные органы возвращали в семью. Или делай карьеру, или прелюбодействуй, но партийный билет положи на стол. Ну а комсомол, в свою очередь, был волонтерским резервом партии, ее кузницей кадров. Если начинался комсомольский призыв – на целину, на БАМ, - комсомольцы-добровольцы отправлялись на стройки коммунизма. Никто их не заставлял, железной рукой не загонял, но если ты желал всерьез встроиться в систему, БАМ тебе бы точно не помешал. То есть массовая молодежная организация типа комсомола, какой мы ее знаем и помним, была возможна только в жестком тоталитарном режиме. Как только режим сдох и упал, тотчас развалилась и массовая молодежная организация. Но сейчас-то мы не при тоталитаризме живем, что бы нам ни впаривали либералы. Наоборот, мы живем при одной из самых либеральных версий капитализма во всех его проявлениях - с крайним индивидуализмом и социал-дарвинизмом, когда всем на всех наплевать и лучший лозунг в жизни это вульгарный Ницше: «Падающего - толкни». Какая здесь может быть массовая молодежная организация? Какая идея может ее объединить? Обогащайся? Так в этом стремлении каждый за себя. Тут организация не нужна, и скорее мешает, если это, конечно, не банда уголовников. Но мы то сейчас о другом говорим.

Третье. Опять же: наши люди довольно туманно представляют себе современную партийную жизнь России. А ведь у каждой системной партии, у «ЕР», КПРФ, СР, ЛДПР и даже у «Яблока», имеются свои молодежные организации. Да, они не такие массовые, как комсомол, ну так и масштаб у них другой, хотя задачи все те же: готовить кадровый резерв для партий – верных и понимающих партийцев. Правда, в нулевые, когда в одной из башен Кремля генерировал идеи небезызвестный Владислав Сурков, была в нашей стране создана одна молодежная политическая организация и называлась она «Наши», только просуществовала она всего восемь лет, а в короткий, но смутный период Болотных протестов показала полную свою неэффективность. После чего и была распущена. Потому как стало понятно, что в момент политической турбулентности никакие «нашисты» нашей власти на фиг не нужны. Читайте вывод второй.

Таким образом, пока мы не живем при тоталитарном режиме и, добавлю, вне какой-либо идеократии, уповать на комсомол или нечто подобное – глупо. Молодые люди, как видим, и не уповают, и не нуждаются. Вот тут недавно известная опросная компания «Romir Influence Rankig» опубликовала рейтинг доверия российской молодежи по персонам. Так вот, выяснилось, что люди в возрасте от четырнадцати до двадцати одного года больше всего доверяют такому персонажу, как скандально-одиозный рэпер Алишер Моргенштерн. На втором месте в рейтинге - Егор Крид, на третьем - Антон Птушкин. Далее в десятке Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимати, Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов и Ида Галич. Многие ли из тех 80% сторонников возврата комсомола знают, кто это вообще такие?

Ладно, Харламов, Дзюба и Борисов, ну еще Тимати – более-менее на виду, но об остальных вряд ли что слышали. Я это к тому, что живем мы сегодня в крайне фрагментированном, мозаичном, многослойном, эклектичном и мульти-культурном социуме, четко разделенном на людей телевизора, и на людей ЮТуба, и вместе им не сойтись, и не заставишь их ходить строем. Жизнь - другая, технологии и информационное пространство - другие, и, следовательно, загнать молодежь железной рукой в стойло уже не получится. Вкусы и устремления у всех очень разные. Иногда процент – это только процент, не имеющий никакого отношения к реальности.

Кто-то, конечно, спросит: а причем тут «слеза комсомолки»? Да вот, для привлечения внимания. Название понравилось. Был такой алкогольный коктейль, упомянутый Венечкой Ерофеевым в культовом тексте «Москва-Петушки», - адская смесь из лосьона для лица с маслом «Лаванда», одеколона «Вербена», лосьона с витамином С «Лесная вода», лака для ногтей, зубного эликсира и лимонада. Дозировку и способ приготовления «Слезы комсомолки» можно загуглить.

Александр Донецкий