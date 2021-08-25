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Реплика Донецкого: «Литрбол» и другие нехорошие излишества

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

У нас как-то принято издавна считать, что скобари - чуть ли не самые пьющие люди в мире, злоупотребляют алкоголем круче всех остальных жителей России, и в этом, прежде всего, убеждены сами скобари. Между тем, это большое заблуждение, как и миф о каком-то беспредельном пьянстве русских. На самом деле, если посмотреть цифры исследований по проблемам алкоголизации, так называемые рейтинги пьющих стран, то внезапно выяснится, что на условную душу населения у нас в России употребляют спиртосодержащих напитков меньше, чем в других традиционно употребляющих алкоголь странах.

Россия не вошла даже в десятку. На первом месте Молдавия, далее следуют по списку Литва, Чехия, Германия, Нигерия, Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария и Румыния.

Нас обошли Словения, Франция, Португалия, Бельгия и даже экзотичные для слуха Сейшельские острова. Россия только на 16 «почетном» месте. Сразу за нами следуют - Австрия, Польша и Эстония, а замыкает алкогольную двадцатку Великобритания. Для сравнения: братская Белоруссия - на 27 месте, соседняя Финляндия на 31-м, а США - на 45-м.

Конечно, «литрбол» - это не тот вид спорта, которым следует гордиться, и цифры самые общие, специалисты еще учитывают, какой алкоголь предпочитает население: крепкий или послабей, вино и пиво. Неслучайно, на специальных картах отмечают три пояса: водочный, пивной и винный, но пересчет все равно идет на литр чистого спирта, и вот здесь, повторюсь, Россия на 16 месте, а вовсе не впереди планеты всей, как наверняка думают многие.

То же самое и с Псковской областью. Специалисты проекта «Если быть точным» от фонда «Нужна помощь» оценили недавно масштаб алкоголизации России по регионам (не только на алкоголь, но и на наркотики). Изучили всю официальную статистику потребления алкоголя, заболеваемости наркологическими расстройствами, смертности от случайных отравлений и количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения. И вот на основе этих данных они составили рейтинг благополучных и неблагополучных регионов.

Так вот, наша Псковщина, - вы не поверите, оказалась в числе вполне себе благополучных регионов. Вверху списка, понятно, северокавказские республики, где много бухать ислам запрещает, и Краснодарский край, а вот внизу, где все плохо, - Магаданская и Сахалинская области плюс Республика Тыва. Данные эти, опять же, предельно обобщенные, то есть учитывающие количество алкогольных психозов, смертность от алкоголя и прочих наркотиков, обеспеченность наркологической службой и больничными койками, но даже если взять самый жесткий показатель – «литраж» употребления алкоголя на душу в год, то и здесь мы далеко не первые.

Все, опять же, познается в сравнении. Условный пскович пьет в год ровно столько же, сколько и житель Смоленщины - 12, 6 литра. Намного больше, чем в столицах, в Москве - 7 литров, в северной, где, по песне, «в Питере тире пить», - чуть больше восьми. Но, допустим, в Карелии, Вологодской и Калужской областях - уже по 13 литров, больше, чем у нас. В Якутии - 14 литров на человека, в Архангельске -15, в Удмуртии и Ненецком автономном округе - по 16. А в Еврейской автономной области - 18, рекорд! Вот такая статистика, которая, конечно, не должна успокаивать.

По данным за 2019 год, которые приводит портал проекта «Если быть точным», в России обратились за наркологической помощью 1 миллион 898 тысяч 395 человек. Это много, а сколько не обратились? Я вот лично не обращался, стало быть, в эту статистику не попал. И так многие. А умерли от алкоголя и наркотиков в том же 19-м году почти 52 тысячи, если быть точным – 51 тысяча 996 человек. Население среднего российского города.

Думаю, что статистика «ковидного 20-го» мало чем отличается от этой скорбной цифры, если не стала выше. В прошлом году медиа как раз много писали о том, что на самоизоляции продажи алкоголя в магазинах взлетели на 15-20%, что, в общем-то, неудивительно: когда людям нечего делать, они склонны скрашивать досуг самым доступным народным способом. С утра принял на грудь, и день свободен, а все вокруг вдруг стало голубым и зеленым, то есть «зашибись».

Жаль только, что длится это «зашибись» недолго, и часто кончается либо в дурке, либо в могиле. Цифры я уже назвал - почти два миллиона пациентов «скорой наркологической помощи», и 52 тысячи умерших в год. Арифметика тут простая: 52 тысячи делим на 365, получается: 142 человека за сутки убивает в России Зеленый наркотический Змий.

У нас на Псковщине это, согласно все той же таблице, в среднем 150 человек в год, отравившихся алкоголем, и еще 90, умерших от сердечной недостаточности, связанной со злоупотреблением. И все эти люди могли бы жить. То есть радоваться псковичам пока особо нечему, у нас, конечно, не так жутко и жестко, как в Еврейской Автономной области, но и не так, как в Чечне, где на человека приходится 100 грамм алкоголя в год. Пусть даже все эти цифры заведомо лукавые, какую-то относительно правдивую картину они все-таки дают: да, мы скобари - не чемпионы России по «литрболу» и прочим нехорошим излишествам, но и трезвенниками нас назвать ни у кого язык не повернется.

Александр Донецкий