Реплика Донецкого: А я не люблю псов!

И я тоже надеялся, что это просто крайне неудачная шутка! Оказалось, нет. Нам теперь с этим жить. Напротив знаменитого псковского долгостроя, на набережной у кампуса ПсковГУ установлена инсталляция «Псков-любовь». Знаете, такие цветные буквы, на фоне которых якобы любят фотографироваться туристы, ну и местные жители заодно. Все бы ничего, но многих псковичей возмутил несколько неуместный дизайн этой штуковины. Буквы в инсталляции, три большие, две средних и шесть маленьких, распределены столь замысловато, что псковичи принялись гадать: а что хотел сказать автор послания? Большинство сходится на том, что надпись означает: «Любовь псов», или «Псов любовь»; другие: «Любовь ко ПСВ» (ПСВ, если кто не знает, - это русская аббревиатура названия популярного нидерландского футбольного клуба из города Эйндховена «PSV»).
Ну, и конечно, как нынче водится, люди стали комментировать неожиданное явление странного образчика дизайнерского искусства. Цитирую: «На самом деле, это потрясающее убожество. Воплощение дисгармонии в цвете, объеме, шрифте... Такое впечатление, что 9-классник, открывший для себя мир Corel Draw методом тыка, сваял это произведение вместо домашки по русскому. Слово "Любовь" с обводкой а-ля дизайн из 90-х объявлений в газете "Из рук в руки"! В инсталляции! Теперь я видел всё», - написал, выразив мнение недовольных, один из критиков. «Кампус достроить не можем, а воткнуть страх божий на фоне долгостроя (такая, видимо, любовь к городу), это - пожалуйста... сюр. В Крестах на фоне борщевика ещё можно воткнуть, тоже хорошая фотка у туристов выйдет, ага», - присоединилась к критике другая псковичка. Обобщить сказанное в духе «популярного дзен-буддизма» попытался третий: «Есть такие люди, которым это нравится))). Ну, нельзя их упрекать, мне кажется. Это примерно как упрекать сиамских близнецов, что у них одно тело на двоих. Просто некоторые люди рождаются с таким вот пониманием прекрасного. Переделать их невозможно». (Конец цитаты).
Но народ ведь не просто так упражняется в остроумии – есть повод: аляповатая и нелепая (тут я согласен с критиками) инсталляция с невнятным месседжем (непонятно, то ли Псков люблю, то ли псов) рядом с маленьким шедевром псковской архитектуры – Анастасьевской часовней, тут же – исторические развалины дома Батова, да и вообще – охранная зона. А где же, спрашивается, наш ВООПИиК, где его публично заявленная позиция? Уж сколько копий сломали общественники-воопиковцы, какой шабаш развели вокруг светящейся инсталляции на правом берегу Великой «Россия начинается здесь», даже в суд подавали, а почему здесь молчок? Потому что не на фоне Кремля? А на фоне университетского долгостроя? Однако повторюсь: квартал тоже исторический. И даже здание бывшей гостиницы «Интурист», ставшей студенческим кампусом, это подтверждает, как бы имитируя своими формами крепостную стену и башню. Архитектор, проектировавший отель, прекрасно понимал, в каком городе будет построена его гостиница - на левом берегу реки, почти напротив Псковского Кремля. Расстояние визуально – совсем небольшое. Поэтому, извиняюсь за неуклюжий оборот, это еще смотря с какой точки глядеть. «Псов любовь» тоже ведь на фоне Кремля получается, а главное, ну никак она не соответствует духу города, его строгому и суровому темно- и светло-серому цветовому тону. Ну надо же ведь как-то учитывать исторический, культурный, визуальный и даже погодный контекст! Посмотрите на стены древнего Крома. На белые церкви, на сохранившиеся дома гражданской архитектуры вроде палат Постникова или купца Поганкина. Ну, где там гамма «вырви глаз»?
Здесь напомню общедоступную информацию. Инсталляцию «Псков любовь» придумал руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров. Это был его подарок Пскову. Новый арт-объект представили 23 июля 2021 года, презентация прошла в рамках празднования Дня города. Конечно, спасибо руководителю «Псковстройпроекта» за подарок, он ведь это от души, хотел порадовать любимый город и его жителей. Ладно бы, этот подарок поставили бы где-то на окраине, в спальном районе, «на Рокосах». Псков вроде бы как недавно принял новый дизайн-код: как вписывается это «чудо дизайнерской мысли» в критерии внешнего облика исторического города? Что скажет архитектор города? Возможно, кто-то даже гордится новой фото-зоной в самом сердце Пскова. Ну а как по мне, это все равно что сделать татуировку на лице. Знаете, есть такие любители. Симпатичная вроде девушка, а возьмет и впаяет себе картинку в полщеки или надпись на лоб. Но девушка – хрен с ней, она портит только свое лицо, а тут страдает лицо города.
Александр Донецкий
Фото: tkd-pskov.ru