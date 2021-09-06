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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: А я не люблю псов!

06.09.2021 19:26|ПсковКомментариев: 0

И я тоже надеялся, что это просто крайне неудачная шутка! Оказалось, нет. Нам теперь с этим жить. Напротив знаменитого псковского долгостроя, на набережной у кампуса ПсковГУ установлена инсталляция «Псков-любовь». Знаете, такие цветные буквы, на фоне которых якобы любят фотографироваться туристы, ну и местные жители заодно. Все бы ничего, но многих псковичей возмутил несколько неуместный дизайн этой штуковины. Буквы в инсталляции, три большие, две средних и шесть маленьких, распределены столь замысловато, что псковичи принялись гадать: а что хотел сказать автор послания? Большинство сходится на том, что надпись означает: «Любовь псов», или «Псов любовь»; другие: «Любовь ко ПСВ» (ПСВ, если кто не знает, - это русская аббревиатура названия популярного нидерландского футбольного клуба из города Эйндховена «PSV»).

Ну, и конечно, как нынче водится, люди стали комментировать неожиданное явление странного образчика дизайнерского искусства. Цитирую: «На самом деле, это потрясающее убожество. Воплощение дисгармонии в цвете, объеме, шрифте... Такое впечатление, что 9-классник, открывший для себя мир Corel Draw методом тыка, сваял это произведение вместо домашки по русскому. Слово "Любовь" с обводкой а-ля дизайн из 90-х объявлений в газете "Из рук в руки"! В инсталляции! Теперь я видел всё», - написал, выразив мнение недовольных, один из критиков. «Кампус достроить не можем, а воткнуть страх божий на фоне долгостроя (такая, видимо, любовь к городу), это - пожалуйста... сюр. В Крестах на фоне борщевика ещё можно воткнуть, тоже хорошая фотка у туристов выйдет, ага», - присоединилась к критике другая псковичка. Обобщить сказанное в духе «популярного дзен-буддизма» попытался третий: «Есть такие люди, которым это нравится))). Ну, нельзя их упрекать, мне кажется. Это примерно как упрекать сиамских близнецов, что у них одно тело на двоих. Просто некоторые люди рождаются с таким вот пониманием прекрасного. Переделать их невозможно». (Конец цитаты).

Вопреки расхожему мнению, о вкусах у нас спорят, и еще как! Особенно когда речь заходит о малых архитектурных формах в самом центре города, тут уж мясом не корми, дай позубоскалить.

Но народ ведь не просто так упражняется в остроумии – есть повод: аляповатая и нелепая (тут я согласен с критиками) инсталляция с невнятным месседжем (непонятно, то ли Псков люблю, то ли псов) рядом с маленьким шедевром псковской архитектуры – Анастасьевской часовней, тут же – исторические развалины дома Батова, да и вообще – охранная зона. А где же, спрашивается, наш ВООПИиК, где его публично заявленная позиция? Уж сколько копий сломали общественники-воопиковцы, какой шабаш развели вокруг светящейся инсталляции на правом берегу Великой «Россия начинается здесь», даже в суд подавали, а почему здесь молчок? Потому что не на фоне Кремля? А на фоне университетского долгостроя? Однако повторюсь: квартал тоже исторический. И даже здание бывшей гостиницы «Интурист», ставшей студенческим кампусом, это подтверждает, как бы имитируя своими формами крепостную стену и башню. Архитектор, проектировавший отель, прекрасно понимал, в каком городе будет построена его гостиница - на левом берегу реки, почти напротив Псковского Кремля. Расстояние визуально – совсем небольшое. Поэтому, извиняюсь за неуклюжий оборот, это еще смотря с какой точки глядеть. «Псов любовь» тоже ведь на фоне Кремля получается, а главное, ну никак она не соответствует духу города, его строгому и суровому темно- и светло-серому цветовому тону. Ну надо же ведь как-то учитывать исторический, культурный, визуальный и даже погодный контекст! Посмотрите на стены древнего Крома. На белые церкви, на сохранившиеся дома гражданской архитектуры вроде палат Постникова или купца Поганкина. Ну, где там гамма «вырви глаз»?

Ведь не в Сочи под пальмами живем, а на северо-западе древней Руси, и вся это игра в «любовь псов» выглядит неуместной безвкусицей. 

Здесь напомню общедоступную информацию. Инсталляцию «Псков любовь» придумал руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров. Это был его подарок Пскову. Новый арт-объект представили 23 июля 2021 года, презентация прошла в рамках празднования Дня города. Конечно, спасибо руководителю «Псковстройпроекта» за подарок, он ведь это от души, хотел порадовать любимый город и его жителей. Ладно бы, этот подарок поставили бы где-то на окраине, в спальном районе, «на Рокосах». Псков вроде бы как недавно принял новый дизайн-код: как вписывается это «чудо дизайнерской мысли» в критерии внешнего облика исторического города? Что скажет архитектор города? Возможно, кто-то даже гордится новой фото-зоной в самом сердце Пскова. Ну а как по мне, это все равно что сделать татуировку на лице. Знаете, есть такие любители. Симпатичная вроде девушка, а возьмет и впаяет себе картинку в полщеки или надпись на лоб. Но девушка – хрен с ней, она портит только свое лицо, а тут страдает лицо города.

Александр Донецкий

Фото: tkd-pskov.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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