ЕБЖ. Памяти Татьяны Николаевны Недосекиной

Проклятый ковидный год продолжает отнимать у нас людей. Сегодня мы узнали, что не стало Татьяны Николаевны Недосекиной, известного тележурналиста, всю свою творческую жизнь проработавшую на ГТРК «Псков». В прошлый понедельник, после подтвердившегося диагноза «ковид», она сама ушла в больницу, и вот – скорбная, печальная весть.
Для очень многих псковичей, особенно старших поколений, журналист Недосекина – настоящая легенда. Закончив филфак псковского пединститута, в 1962 году она начала работать на областном радио и телевидении, поэтому ее эфиры, репортажи, сюжеты, передачи знакомы и памятны многим жителям Псковщины. С молодых лет близким и верным другом Татьяны Николаевны стал Валентин Яковлевич Курбатов, наш прославленный критик и литератор. У них обоих была любимая присказка при прощании, известная из писем Льва Толстого, как бы оптимистичный ответ злодейке-судьбе – «ЕБЖ» (если будем живы). Все встречи и надежды обязательно сбудутся, главное – жить. Теперь, после их безвременной смерти (а смерть дорогих людей всегда безвременна) нам, живым, остается повторять эту ироничную толстовскую аббревиатуру.
Татьяна Николаевна происходила из знаменитой псковской фамилии Колиберских. Как и многие псковские филологи, была ученицей профессора Евгения Александровича Маймина и преподавателей его круга. И хотя профессия провинциального журналиста по определению «всеядна», ее истинным призванием была обширная сфера человеческого духа: музыка, искусство, литература, фестивали, музейная жизнь, будни и праздники Русской Православной Церкви. Начиная с 90-х годов Татьяна Николаевна много и плодотворно сотрудничала с Псковской Епархией, рассказывала псковичам о религиозной и церковной жизни.
Не чуждалась журналист Недосекина и жанра новостей. Достаточно просмотреть список названий ее работ (далеко неполный), чтобы увидеть, как разнообразен был спектр ее профессиональных интересов, насколько много она успела сделать на поприще отечественной культуры: телевизионный альманах «Псковщина», циклы передач и фильмов «Музейчик», «Помоги себе сам», «К 200-летию А.С. Пушкина», «Домашняя церковь», «Собеседник» навсегда войдут в историю псковской журналистики. В 2006-м году журналист Недосекина была удостоена золотой медали и дипломом первой степени на фестивале СМИ «Православие на телевидении, радио и в печати».
Татьяна Николаевна была, что называется, старшим товарищем по работе, но, несмотря на разницу поколений, мы, ее младшие коллеги, уважая ее заслуги, не чувствовали возрастной дистанции, как это бывает с по-настоящему умными людьми. Легкая в общении, остроумная, обладающая чудесным чувством юмора, всегда точная и иногда безжалостная в оценках, Татьяна Николаевны Недосекина продолжала лучшие традиции русской интеллигенции, извиняюсь за неуклюжее выражение, служила «ретранслятором» русской культуры.
Особенно Татьяна Николаевна любила музыку и театр, и, как только в середине девяностых в Пскове начался Пушкинский театральный фестиваль, стала участником и завсегдатаем почти всех его событий - спектаклей, больших и малых, встреч, творческих лабораторий, на которых в последние годы мы обычно и встречались, разговаривали, делились впечатлениями. Ее мнения о спектаклях, фильмах и книгах были всегда интересны.
Татьяна Николаевна, будем Вас помнить, пока ЕБЖ – пока и если будем живы.
Александр Донецкий