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«СМИротворцы» в потоках ненависти и вранья

Понятно, что цель любого конкурса профессионального мастерства, включая журналистику, - определение и награждение лучших в своем деле. В случае со «СМИротворцем» эта цель превращается в миссию, которая почти невыполнима: как в ситуации, когда со всех федеральных телеканалов практически в режиме нон-стоп льются потоки ненависти, научить соблюдать правила так называемой «межэтнической журналистики»? Вопрос отнюдь не праздный. Если, опять же, иметь в виду исповедуемый федеральными СМИ «язык войны», умноженный на вызовы, которые бросают современному журналисту стихия блогосферы и социальных сетей? Могут ли журналисты, участвующие в «СМИротворце», своими скромными усилиями противостоять мощнейшей пропагандистской машине? И не обречены ли эти попытки, как явствует из названия конкурса - «умиротворения», на неизбежный провал?

Фото: pskov.ru

Здесь надо понимать, что «СМИротворец» сам по себе – проект провластный и финансируемый государством. Вот и окружной этап X Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений прошел при поддержке администрации Псковской области. Отмечу: прошел на высоком организационном уровне; за регион было не стыдно, и уверен, призами и дипломами были отмечены действительно лучшие работы журналистов Северо-Запада, пишущих статьи и делающих передачи о различных аспектах взаимодействия власти с этнокультурными организациями. Любой постоянный конкурс как институт - это не только сообщество профессионалов, вовлекающих в свой просветительский круг новые СМИ, но и большая кропотливая работа. И все-таки вопрос, как заноза, остался: не носит ли «СМИротворчество» функцию своего рода факультатива (и паллиатива) на бесконечном уроке ненависти, который продолжается в стране с одиннадцатью часовыми поясами сутки напролет?

Круглый стол, названный его организаторами «Цена слова: ответственность СМИ в ситуации межнациональной напряженности. Межэтническая журналистика: проблемы и перспективы», продемонстрировал собственно одну парадигму, одну систему отношений: «мы» и «они». Условные «мы» - это профессионалы СМИ, которые всегда заодно с властью и выступают за мир («за все хорошее, против всего плохого»); условные «они» - это даже не коварные «силы зла», руководимые из неких враждебных зарубежных «центров», а, скорее, темная стихия блогосферы, неорганизованная и непредсказуемая в своих реакциях.

То есть для руководства «СМИротворцев» профессиональные медиа - это один из инструментов манипуляции общественным мнением, средство умиротворения, противостоящее безответственности блогеров, в погоне за хайпом часто нагнетающих конфликты помимо воли, либо по злому умыслу (чего тоже нельзя отрицать). Очевидно, что именно «черно-белая» картинка и демонстративная открытость информации в сложных конфликтных ситуациях позволяют власти быстро и верно расставлять акценты, противостоять хаосу и контролировать положение.

На первый взгляд звучит крайне абстрактно, но на самом деле работает, и это легко проверяется на живых примерах. В частности, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге сослалась на инцидент с «резней в Сургуте» 17 августа 2017 года, когда выходец из Дагестана порезал восемь жителей Сургута, а правоохранительные органы отказались квалифицировать происшествие как теракт, даже несмотря на то, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла произошедшее на свой счет. Город суровых нефтяников был готов выйти на улицы, и тогда городские власти, персонально мэр Сургута, взяли ответственность на себя, вышли к народу, признали теракт и заявили о создании «специальной комиссии», о чем мгновенно сообщили местные медиа. Эскалации конфликта на межэтническом уровне удалось избежать. «Любой конфликт - это валюта, и либо ты отдаешь ее в руки СМИ, либо на откуп блогерам», - подчеркнула госпожа Лянге.

Маргарита Лянге (фото: pskov.ru)

Другой пример - резонансный случай 29 февраля 2016 года в Москве с няней из Узбекистана, которая бродила у станции метро с отрезанной головой четырехлетней девочки. Немногим СМИ, которые описывали ситуацию, удалось переключить внимание с этнической принадлежности женщины на ее сумасшествие, что, опять же, помогло погасить возможный конфликт. По словам президента Гильдии, в педалировании национальности няни могли принимать участие через соцсети мигранты из Таджикистана, надеющиеся занять рабочие места, освобожденные для них уехавшими узбеками. То есть межэтнические отношения в мегаполисе - явление чрезвычайно тонкое, сложное, со скрытыми мотивами, которые могут быть совсем не очевидны для широкой публики. В подобных ситуациях необходимо соблюдать предельную деликатность.

Руководитель Гильдии межэтнической журналистики в республике Северная Осетия-Алания Алана Касаев обратил внимание собравшихся на том, что современный мир - это фактически «стеклянный дом», то есть информационно прозрачное, полностью проницаемое пространство, в котором «человек со смартфоном» зачастую играет роль СМИ. В качестве наглядного примера Алан Касаев привел конфуз с министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, уволенной за «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей». «Наши чиновники живут в стеклянном доме, не понимая, как работают современные технологии, хотя сами себя постоянно селфят, и жены их селфят, и дети. Глупую чиновницу уволили, и правильно сделали. Так сама система очищается от глупых людей внутри себя. И СМИ должны ей в этом помогать», - высказал свое мнение гость из Северной Осетии.

Алан Касаев (фото: pskov.ru)

В итоге все сошлись на тезисе, что главный инструмент управления общественным мнением - это максимальная информационная открытость, к которой должны стремиться СМИ, освещая межнациональные и межконфессиональные отношения и проблемы, именно открытость нивелирует возможные слухи и фейки, которые в огромных объемах продуцируют блогосфера и социальные сети, не неся при этом никакой ответственности.

Причем часто ситуацию усугубляют пресс-службы силовых ведомств, которым нужны длительные согласования для публикации тех или иных сведений. Возникающим тут же вакуумом и пользуются блогеры и негосударственные СМИ, публикующие непроверенную информацию. Ну, а уже «разруливать» конфликты вынуждены государственные СМИ.

«Соцсети и блогеры часто гонят чушь, но остановить этот процесс невозможно. Единственный способ противостоять - обнародовать факты, причем делать это как можно быстрее, обязательно учитывая все тонкие моменты», - резюмировала дискуссию Маргарита Лянге.

Умение ориентироваться в зачастую мутном и непредсказуемом информационном потоке и даже, когда надо, использовать его на пользу, - в этом, как представляется, и заключается просветительская миссия «СМИротворца», за десять лет успевшего эволюционировать из журналистского комьюнити в полноценный институт, своего рода «медиатор» между властью и обществом. И то, что это происходит в столь чувствительной сфере, как межнациональные отношения, особенно показательно.

Александр Донецкий