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Реплика Донецкого: Упыри-чинуши и народ-нищеброд

Кто-то заметил всуе, что в последнее время все по-настоящему взрывные российские истории ходят парами: Боширов-Петров, Хабиб-Конор, Кокорин-Мамаев, не говоря уж о долгоиграющем державном тандеме Путин-Медведев. Вот и последний нашумевший скандал в масс-медиа оформился в виде дуэта: теперь уже бывшего министра труда Саратовской области Натальи Соколовой, заявившей, что в течение месяца можно легко прожить на 3 с половиной тысячи рублей, и санитарки из Великих Лук Аллы Кудрявцевой, умудряющейся годами питаться и того скромнее — всего на 3 тысячи.

Вкратце напомню сюжет: в Сеть попало видео, в котором министр Саратовского правительства Наталья Соколова после заседания областной думы рассуждает о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно для существования человека:

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное (питание), но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!».

Быстро выяснилось, что у самой госпожи Соколовой месячная зарплата достигает 181 тысячи рублей, а еще она ежегодно, четыре года подряд, получала от государства «матпомощь» в сумме 100 тысяч. Не погнушалась! При этом от эксперимента по выживанию на определенный для населения минимум чиновница отказалась, мол, «статус не позволяет». Поразительна скорость реакции саратовского губернатора: видео с циничной фразой чиновницы появилось в четверг, а уже в пятницу Соколова была отправлена в отставку с формулировкой: «за пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».

Странно, не правда ли? Допустим, что Соколова — глупая и высокомерная баба, но разве за это у нас увольняют?

Говоря по справедливости, министр как раз и защищала позицию власти, озвучивая то, о чем у нас принято молчать. И потом, кто ее назначил министром? Не губернатор ли Саратовской области? Так за что ее уволили? За то, что язык за зубами не держит?

В Сети бродит информация, что на увольнении саратовской чиновницы настоял не абы кто, а секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор и нынешний сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Если это действительно так, то власть, похоже, начинает что-то понимать. Не буди лихо, не неси чушь. Тема-то реально «чувствительная» для миллионов россиян! Видимо, мгновенное увольнение «проговорившейся» чинуши призвано немного успокоить разгоревшиеся страсти.

Вместо комментариев некоторые остроумные блогеры запостили репродукцию картины советского художника Лисснера «Соляной бунт в Москве», на которой у кремлевской стены озверевший московский люд образца 1648 года избивает дубьем, «аки собак», выданных царем в толпу чиновников.

А что же нынешний народ-нищеброд? Делится рецептами, как выжить на вышеозначенные три тысячи. Вот «диета» от великолукской санитарки Аллы Кудрявцевой, вызвавшая небывалый хайп и наплыв читателей на сайт Псковской Ленты Новостей:

«Хлеб у нас 30 рублей буханка. Беру только черный, белый не ем. Хватает дня на два. Песок, чай, кофе дешевый, растительное масло. В магазине «Великолукского мясокомбината» бывают суповые набор с хребтиной, рагу - 53-54 рубля за килограмм. Из крупы - рис и пшенка. Пачки может и на полтора месяца хватить... Если проем лишнее, значит, буду жить в холоде и без электричества. Вот и весь расчет».

Согласитесь, звучит, как песня, которой у нас, как известно еще со времен Некрасова, зовется стон.

Саша Донецкий