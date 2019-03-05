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Реплика Донецкого: Чувство обманутого налогоплательщика

Намедни председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на так называемом «Дне открытых данных» так называемого Фонда развития интернет-инициатив, заявил буквально следующее, цитирую:

«Еще один момент, который обсуждается широко: у нас в России нет, как говорят, чувства налогоплательщика, то есть вот вас почему-то мало интересует, куда тратятся деньги». (Конец цитаты).

И далее один из самых известных отечественных экономистов-либероидов еще гайдаровского призыва, бывший министр финансов при президентах Путине и Медведеве пространно порассуждал о том, что, дескать, налогоплательщикам, то есть нам с вами, абсолютно «до фонаря», на какие цели идут миллиарды рублей, а это, мол, плохо, поскольку без поддержки гражданского общества невозможно добиться желаемых результатов от государства. То бишь, если домыслить Кудрина, граждане не контролируют бездумные, а подчас и вовсе безумные, траты государства.

Вроде все верно сказал. Нет у нас чувства налогоплательщика, хотя эти самые налоги большинство населения платит исправно - попробуй тут, не заплати! Удивляет другое: фразу про фатальное отсутствие «чувства налогоплательщика» у «ширнармасс» произнес человек, который одиннадцать лет работал в правительстве главным по финансам в стране и при котором собственно и сформировалась та система, в которой от отдельного человека в экономическом смысле ничего не зависит.

В последние годы до многих налогоплательщиков наконец-то дошло, что на самом деле мы отдаем государству намного больше денег, чем 13% подоходного налога. Штука, однако, в том, что все эти налоги как бы скрыты, хотя и вполне реальны. Так вот, если принять в расчет разнообразные акцизы, от бензина до алкоголя, выплаты в фонды - Пенсионный, обязательного медицинского и социального страхований, плюс НДС и другие налоги, пресловутые 13% превращаются во все 40%, а то и выше.

То есть на самом деле налоговая нагрузка получается примерно как в США, какие уж тут 13% НДФЛ! Вот только в Америке большинство налогоплательщиков сами заполняют свои налоговые декларации, видя всю итоговую цифирь. А потом видят, как доходная часть бюджета штата распределяется. У нас же налог либо запрятан в цене товара, который мы покупаем, либо выплачивается работодателем, и все это невидимые глазом деньги, которые человек попросту не контролирует. Не говоря уж о тех миллиардах, о которых упомянул Кудрин.

Это для среднестатистического обывателя вообще темный лес. Совсем недавно, напомню, проходили слушания по принятию регионального бюджета, так много народу на них пришло - поинтересоваться, куда деньги пойдут? Как очевидец, отвечу: несколько городских сумасшедших - да, пришли и даже задавали вопросы. И чиновники даже что-то, не без смеха, им отвечали.

Однако все это мероприятие больше напоминало именно что балаган, цирк для фриков, а не серьезные публичные слушания, от итогов которых что-то зависит. По существующему регламенту как раз ничего и не зависит или зависит менее, чем полностью. То есть общественники изначально пребывают в глубоком ауте. В связи с чем остается всего один вопрос: «А вот зачем председатель Счетной палаты про это самое мифическое для нашей страны «чувство налогоплательщика» вообще ляпнул? Что он хотел этим выразить?».

Предположу, что ни-че-го! Все это, простите, очередной пфук. Высказывание Кудрина всего лишь одно из многих фантомных проявлений российской политической системы, в которой все мы, налогоплательщики, вынуждены выживать.

Первые лица государства, от Путина до Медведева и сошек помельче, постоянно оперируют такими иллюзорными понятиями, как «демократические выборы», «гражданское общество», «интересы малого бизнеса» и так далее (добавим к списку «чувство налогоплательщика»), которых на самом деле в России нет, но которые позволяют власти предержащим как бы играть в демократию. А суть этой игры - обман. Дурят нашего брата, вот и весь сказ.

Человек хочет ногу почесать, а ее нет. Кудрин желает пробудить призрачное «чувство налогоплательщика», но откуда же этому чувству взяться, когда миллиарды рублей всегда распределяются тихой сапой, под покровом чиновничьей тайны, и другого России не дано. И поэтому, единственное чувство, которое лично я способен испытать, это чувство обманутого налогоплательщика, который годами делится с государством своими кровно заработанными, а обратно получает раздолбанные, как после войны, тротуары, дворы и дороги. А также - дурное здравоохранение, дурное образование и - что там еще по списку у нас дурного?

Александр Донецкий