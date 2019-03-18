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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Грабанул «до зарплаты»

18.03.2019 18:37|ПсковКомментариев: 2

На остановке площади Ленина в Пскове неизвестный ограбил ларек организации, выдающей микрозаймы. Как сообщается, инцидент произошел в 17.17. 17 марта. Некий мужчина, вооруженный ножом, совершил разбой и завладел деньгами микрофинансовой организации.

Самое любопытное здесь - реакция на криминальную новость в сети. Исключительно злорадство. А еще - «молодец, мужик», «гробанул до зарплаты». Ну и классическое - «грабь награбленное». Понятно, что произошло преступление. Причем, тяжкое наказание - в зависимости от обстоятельств дела, даже если без физических увечий, от пяти до восьми лет заключения в колонии.

Однако испытывает ли среднестатистический обыватель хоть какое-то сочувствие к ограбленной конторке? Боюсь, что вряд ли. Как не испытывает читатель Достоевского особо теплых чувств к старухе-процентщице, которую студент Раскольников зарубил топором.

А почему? Да потому, что кредитор (или займодатель) в глубинном народном представлении - физическое или юридическое лицо, всегда сугубо отрицательное. Он - этот субъект или организация - пользуется отчаянным положением человека, вынужденного брать взаймы под жуткие фантастические проценты.

Никто, разумеется, насильно не принуждает. Но когда у человека тупо не хватает на еду до зарплаты, и денег взять негде, вокруг одни нищеброды, такие вот «выручайки» иногда оказываются единственным спасением.

К тому же и реклама соблазняет: «Даем деньги от 5 до 50 тысяч, за 15 минут, по паспорту, без проверки кредитной истории, без залога и поручительства». Человек думает: «А, займу до зарплаты!».

И попадает. На 700% годовых. Взял 50 тысяч - отдал все триста. То есть на самом деле все эти микрокредитные организации - абсолютное зло, за которым, при этом, стоит государство. Деятельность МФО регулируется законодательством, то есть «усё по закону».

Последний микрофинансовый бум случился накануне праздника 8 Марта. Мужчины заняли в МФО на подарки своим любимый женщинам порядка 2 миллиардов рублей! Но это буквально «капля в море» по сравнению с общей задолженностью населения перед банками, в марте 2019 года долг народа установил новый исторический рекорд - 15 триллионов рублей.

Это цифра, разумеется, голая абстракция. Обычному человек такую сумму просто невозможно представить. Однако каждый нищий заемщик знает, сколько должен переплатить именно он. И все равно идет в офис микрофинансовой конторки на условной площади Ленина и берет очередной заем. Просто потому что ему некуда больше идти.

Как подсчитали эксперты Высшей школы экономики, «экстремально перекредитованными» гражданами в стране ожидаемо являются россияне с самыми маленькими доходами. Согласно статистике, двое из пяти заемщиков, зарплата которых близка к прожиточному минимуму, (а это около 11 тысяч рублей), имеют так называемую «экстремальную закредитованность».

В реальном выражении это либо просрочка платежа по кредитам свыше двух месяцев, либо выплаты забирают более 30% доходов, либо такие люди имеют больше четырех кредитов на семью. При этом только по официальным данным за период 2014 - 2018 годов доходы населения снизились на 12%. Вот вам и Крымская весна!

А причина всего этого Ада проста — катастрофическое расслоение населения и повальная нищета. Понятно, что люди с деньгами по микрофинансовым конторкам не маются. Зато «глубинный народ» зачастую видит в таком киоске свой последний шанс. При всей скудости потребление все равно оказывается выше, чем заработок. И из этой дьявольской «вилки» никак не выскочить.

Вот и взялся давешний мужик за нож. Теперь, если поймают, отправится в места не столь отдаленные. И все равно позаимствованные в конторке деньги выплатит. До копеечки. Куда он, грешный, денется с огромной субмарины под названием «Россия»?

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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