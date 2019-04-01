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Реплика Донецкого: Шутить запрещается

Сегодня с утра 1 апреля, в неофициальный День Смеха, он же День Дурака, Псковская Лента Новостей официально уведомила своих читателей, что впервые в своей истории не будет публиковать новостные сообщения с розыгрышами и объявлять конкурс по их поиску. И это не первоапрельская шутка. Все более чем серьезно. Напомню, что в минувшую пятницу, 29 марта, в юридическую силу вступили подписанные 18 марта президентом Путиным так называемые «законы сенатора Клишаса», предусматривающие блокировку в интернете материалов, оскорбляющих государственные символы, а также наказание для СМИ, публикующих фейковые новости. Все более-менее вменяемые политики и публицисты уже тысячу раз повторили, что законы абсурдны и наносят вред прежде всего самой власти, а что толку?

Редакция портала резонно решила, что вот так пошутишь 1 апреля, а потом весь год греха не оберешься. За распространение фейкньюз теперь предусмотрен поистине драконовский штраф – вплоть до 1,5 миллиона рублей для юрлиц. И хотя некоторые общественные деятели призывают не драматизировать ситуацию, мол, надо дождаться прецедентов, никто особо не жаждет сам стать этим самым ходячим прецедентом, живым примером и другим наукой. Цитирую сообщение ПЛН: «Мы не рискнем опытным путем выяснять, где начинается, а где заканчивается чувство юмора Роскомнадзора и органов прокуратуры».

Действительно, представим себе некую гипотетическую первоапрельскую юмористическую новость о каком-либо федеральном или местном политике, который якобы отчебучил что-то неординарное. При этом важно понимать, что внешне такая новость должна выглядеть достаточно правдоподобно, иначе ей никто не поверит. Допустим, решил некий чел с бурным политическим прошлым баллотироваться в органы власти соседнего региона или жениться на псковской девушке.

До подписания «законов Клишаса» такая забавная новость сошла бы за первоапрельский розыгрыш без особых последствий. Де, что с дураков взять? Пускай «отрываются» хотя бы 1 апреля! Любой PR хорош, кроме некролога.

Самое поразительное, что заметно посерьезнели не только масс-медиа, но и простой народ. Согласно первоапрельскому опросу на том же ПЛН (и это не шутка!) более пятидесяти пяти процентов респондентов либо категорически против первоапрельских розыгрышей (1 апреля - «глупый праздник»), либо уверены, что после принятия закона о фейковых новостях шутить опасно и себе дороже, либо вообще убеждены, что люди в целом «разучились адекватно воспринимать юмор».

Вот и получается, что нынче — всё иначе. Шутить строго воспрещается.

Ибо ничто не мешает нашему гипотетическому политику зело обидеться и накатать заявление в суд. Суд рассмотрит суть дела и вкатает нешуточный штраф. И будет формально прав. Мы уж молчим об органически не понимающем юмора Роскомнадзоре. Поэтому отныне всякие шутки — табу, под запретом. И первого апреля и не первого. Так российская действительность прямо на наших глазах становится куда более скучной и унылой. Многие теперь ходят с до изжоги постными и серьезными рожами. Как тут не вспомнить знаменитое высказывание «того самого Мюнхгаузена»? «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица...». Конец цитаты, и лучше не скажешь.

Александр Донецкий