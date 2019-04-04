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Реплика Донецкого: Раскопки под журчание «слива»

«Ба! А свежие все лица!». Губернатор Михаил Ведерников медленно, но верно продолжает «чистить» состав руководящих кадров региона: в начале апреля со своего поста, как принято выражаться в таких случаях, «ушли» председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области небезызвестную Елену Яковлеву, а на ее место уже назначена некто Наталья Тихомирова, пока мало знакомый псковичам «эксперт-менеджер объектов культурного наследия» с еще двумя профильными образованиями в придачу: инженер-строитель и архитектор-реставратор. Набор корочек, впрочем, совсем не гарантирует управленческих талантов, хотя мы и желаем новому руководителю всяческих успехов.

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Что до самого комитета по охране объектов культурного наследия, то он был создан в 2013 году при прежнем губернаторе Андрее Турчаке в качестве структуры, главный функционал которой заключается прежде всего в том, чтобы регулировать градостроительный процесс и «разруливать» многочисленные и неминуемые конфликты в таком историческом регионе, как Псковщина, с ее тысячами памятников архитектуры и археологии, и Елена Яковлева на протяжении без малого шести лет так или иначе этот непростой процесс курировала, вольно или невольно нажив достаточно недоброжелателей не только среди застройщиков (что естественно), но и в среде так называемых «культурных общественников», недовольных работой комитета. В такой сложной сфере как охрана культурного наследия конфликты неизбежны, и не должны вызывать удивления.

Здесь напомним, что Елена Яковлева пришла в администрацию области не абы откуда, а с поста директора Государственного бюджетного учреждения культуры «Археологический центр Псковской области» и на тот момент имела репутацию защитницы псковской старины от вандалов в чиновничьих кабинетах и строительных фирмах. Хотя, опять же, не все так просто: как раз археология и интересы сохранения культурного слоя традиционно и находятся на переднем фланге бесконечной борьбы с теми, кто хочет закатать под бетон наследие предков, как это случилось в начале нулевых на пресловутой «Золотой набережной», буквально в двух метрах от здания, где и поныне располагается «Археологический центр» (улица Герцена, 1/1 «Доходный дом Сафьянщикова»).

Надо понимать, что руководство «Археологическим центром» это не только, допустим, экспертиза и организация археологических работ в городе и области, но и сложные юридические и финансовые вопросы, которые приходится решать буквально ежедневно. Достаточно посмотреть сайт «Археологического центра», чтобы убедиться: деньги из фирм-застройщиков приходится буквально «выбивать» в судах, несмотря на то, что оплачивать раскопки, согласно закону, должны именно застройщики.

То есть, на самом деле за романтическим флером археологической науки, прикосновения к неким тайнам прошлого, скрываются деньги настоящего, и весьма немалые, а деньги, как известно, любят тишину.

В связи с чем начиная с 2013 года Елену Яковлеву, несмотря на статус руководителя комитета, язык не повернется назвать «публичной фигурой». Скорее наоборот, госпожа Яковлева очень неохотно общалась с журналистами, а работа комитета по охране ОКН выглядела чуть ли не секретной. В этой управленческой стилистике Елена Яковлева оказалась похожа на свою коллегу и главу другого родственного комитета - по культуре - Жанну Малышеву. Что, разумеется, не спасало руководительницу от критики. Но одно дело критика каких-то заполошных фриков-общественников в сети, и совсем другое - оценки, которые выставляет власть.

И тут интересно проанализировать, как «уходила» Елена Яковлева со своего поста. На первый взгляд, - тихо, «без шума и пыли». А на второй - под привычное уже наблюдателям «журчание» одного явно провластного телеграм-канала. И это не просто банальный «слив», а то, что называется, - знак. Под такое же телеграм-канальное «журчание» сливался вице-губернатор Александр Кузнецов и руководитель особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич. А потом мы «вдруг» узнали о громких уголовных делах.

О чем же говорится в очередном «сливе» по поводу ухода Елены Яковлевой? А все по знакомому уже сценарию. О том, что к Елене Яковлевой якобы накопилось много вопросов у силовиков. Якобы «учреждённая Яковлевой АНО «Псковский археологический центр» успешно осваивала заказы по реставрации и археологическим раскопкам, вместе с рядом других аффилированных структур», а «регулировал эту деятельность всё тот же Комитет по охране объектов культурного наследия.

Очевидный конфликт интересов», - делает вывод анонимный автор ангажированного властью телеграм-канала, мол, «в сфере охраны культурного наследия спутался сложный клубок коммерческих и политических интересов, в котором ещё предстоит разобраться». <...> Теперь Яковлеву снова ждут раскопки, но уже другого характера». (Конец цитаты).

Можно было бы отнестись к этому «сливу» неизвестного автора легкомысленно. Однако, опять же, напомню, что еще осенью прошлого года наши местные политобозреватели обратили внимание на новый стиль губернского менеджмента, а именно на то, что нынешнее руководство региона предпочитает общаться с аудиторией (посылать сигналы «городу и миру», включая подчиненных) преимущественно при помощи анонимных телеграм-каналов, из которых как бы вытекает некая скрытая до определенного момента «подноготная» внешне публичных событий.

Именно это обстоятельство и заставляет отнестись к «уходу» Елены Яковлевой со всей серьезностью, с прицелом на будущее. Что это все-таки было и будет, - простое обновление кадров или очередное громкое коррупционное дело?

Александр Донецкий