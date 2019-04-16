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Реплика Донецкого: Славная скорбь на закате Европы

Ну что, опять скорбим в фейсбуках? После вчерашнего пожара на закате в прямом эфире, многие так называемые «продвинутые» россияне, из тех, кому довелось увидеть Париж и не умереть, как подорванные, принялись выкладывать в соцсети фотографии себя, любимых, на фоне Нотр-Дам де Пари со словами скорби и сочувствия. Сердца у них, видите ли, кровью обливаются, и слов никаких нет для выражения вселенской печали. Однако фоточки со своей мордашкой обильно запостили. Так бывает, когда на поминках незадачливый «поминальщик» вдруг забывает о знаменитом покойнике и начинает больше рассказывать о себе...

Очередной сетевой флэш-моб с плачем коллективной Ярославны по сгоревшему Собору Парижской Богоматери снова выявил одну неприятную вещь: да, наши люди готовы лицемерно стенать по далекому символу европейской цивилизации, в упор, при этом, не замечая, как буквально на соседней улице годами гибнут собственные архитектурные шедевры. Вот где были нынешние «стенатели», когда год назад сгорело порховское Волышово? Или продолжали рушиться шедевры средневекового и губернского Пскова? Горел Дом купца Сафьянщикова? И так далее.

Понятно, что мировая известность Нотр-Дам де Пари не идет ни в какое сравнение с Романовой горкой или стеной Окольного города в Пскове, а вот о значении для судеб Европы можно поспорить. Псков ничуть не меньше Парижа достоин участия и сочувствия, тем более, что, при всей трагичности произошедшего, Нотр-Дам ждет неминуемое восстановление и непрерывное внимание всех мировых медиа, а что ждет наши святыни и достопримечательности? Неотвратимость разрушения? Мне обидно не за парижские, а за наши родные руины.

Опять же, понятно, что никто скорбеть не запретит. Тем более, скорбеть красиво и правильно, - по архитектурному шедевру, воспетому Виктором Гюго в романе «Собор Парижской Богоматери» и композитором Риккардо Коччанте в одноименном мюзикле. Вдобавок можно и хайпануть на событии, вставить свою мордочку в фейсбучный поток фальшивых соболезнований. Высказать смелые подозрения о том, кто именно, оказывается, поджег.

Кто поджег? Да кто угодно! От разгильдяев и запрещенных у нас террористов из ИГ до чуть ли не самого президента Франции Эмманюэля Макрона, которому по некой конспирологической причине это, оказывается, выгодно. Сейчас пойдет писать губерния! Уже пишет.

Бесспорно одно: свет от огня сенсационного пожара в «сердце Парижа» снова высветил у некоторых наших соотечественников адскую смесь из махрового европоцентризма, двойных стандартов и бесконечного лицемерия. И тут бессмысленно задавать глупые вопросы типа: «А что же вы публично не лили показные крокодиловы слезы, когда в прошлом году в Карелии сгорела дотла уникальная деревянная церковь?»

А ответ прост и очевиден. Успенская церковь в Карелии, при всей ее уникальности, увы, не является символом, трагедии которого следовало бы сочувствовать, получая взамен небольшой кусочек европейской славы. Она пребывает где-то на периферии медийного восприятия «массового человека». Никто «из своих» не лайкнет за православный храм или, допустим, за развалину дома Батова в Пскове. Нет тут у нас ни патентованной красоты, ни какой-то особой славы. А вот на Нотр-Дам де Пари хайпануть точно получится. Особенно если любимая рожица удачно попала в кадр.

Александр Донецкий