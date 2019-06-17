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Реплика Донецкого: Даешь операцию «Борщевик-2019»!

Сегодня на Псковщине начнется операция «Мак-2019». Звучит несколько гастрономически, поэтому поясню для тех, кто не понял: «Маком» у нас называется такое специальное оперативно-профилактическое мероприятие, проводимое на территории области с целью выявления и уничтожения посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресечения преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.

По поводу чего в Пскове уже состоялось заседание межведомственного оперативного штаба. Сообщается, что - цитирую: «...совместно с представителями муниципальных образований и других заинтересованных ведомств стражи порядка обсудили схемы и формы взаимодействия в ходе проведения профилактических мероприятий». Продлится операция «Мак-2019» до 26 июня. И весь этот, извините, бред на фоне недавнего громкого скандала с подбросом наркотиков журналисту Ивану Голунову, в результате которого Путин уже уволил двух столичных эмвэдэшных генералов.

Я так и представил себе эти «схемы и формы» борьбы с дикорастущими наркосодержащими растениями и их несчастными потребителями. И где? На богоспасаемой Псковщине, где десять месяцев в году зима и унылый демисезон. Я бы поставил акцент на определении «дикорастущие». У нас что, Афганистан? Или Индия? Солнечная Калифорния? Краснодарский край, наконец? Так и вижу «типично псковские дали» с цветущими маковыми полями до горизонта. Или буйные заросли марихуаны по краям обочин.

Нет, мы понимаем: очередная галка в отчете о профилактических мероприятиях необходима, как доза для конченого торчка; надо изображать бурную деятельность там, где проще всего. Будем бороться коллективно, привлекая муниципальных служащих, с дикорастущей коноплей, в которой у нас на северо-западе, как всем известно, искомых каннабиноидов чуть меньше, чем ничего. С таким же успехом можно курить высушенный козлиный навоз. Но бороться будем. Потому что это, повторюсь, проще, чем остановить реальный наркотрафик. Четверть заключенных современного ГУЛАГа сидит по пресловутой 228-ой «наркотической» статье, а власти объявляют операцию «Мак». Самим-то не смешно? Все это напоминает поговорку про рак легких, который лечат при помощи «боржоми».

На самом деле деле это тема, над которой меньше всего хотелось бы иронизировать. Всякий, кто видел живых наркоманов, знает, что это беда, и особенно страшно за подрастающих детей. Моему поколению еще повезло, мы выросли в стране, где в наркотиках более-менее хорошо разбирались только медицинские работники, а единственным доступным был легальный алкоголь, продававшийся круглые сутки во всех ларьках города, - даже на остановке у Детского парка. Пошел и купил себе штоф «настоящего» «Распутина», помните? «Сначала я только смотрю на вас - вот так! Но если вы переворачиваете его, я вам подмигиваю... В этом и есть секрет кристально-чистой водки «Распутин».

Нынче по статистике потребление легального алкоголя в России год от года падает, а вот потребление наркотиков неуклонно растет, за 16 лет число наркоманов в стране выросло более чем в 2 раза (в 2017-м году число наркоманов, состоящих на медицинском учете достигло 800 тысяч). И это только по официальным данным, по неофициальным - в стране только опиумных наркоманов полтора миллиона человек. Свидетельства чего всякий обыватель ежедневно видит на своих «панельках» и заборах. Я имею в виду вездесущие наркограффити с интернет-адресами. Закрашивай их, не закрашивай, появляются вновь. Вот где настоящая опасность и засада! А вы говорите «мак»... Хочется выругаться матом! Ей богу, лучше бы объявили операцию «Борщевик-2019». Пользы для страны в любом случае было бы больше.

Александр Донецкий