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Реплика Донецкого: Друг, оставь покурить

«Курящим россиянам предложили урезать зарплату», - так в пяти словах сформулирован смысл модельной программы Минздрава «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.

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Звучит, как полный вздор, как очередной образчик очумелого «бумаготворчества» чиновников. Еще один вид дискриминации граждан, на этот раз по курению. Согласно документу, работодателям следует оценить трудопотери и материальные издержки, связанные с курением сотрудников, и штрафовать курильщиков. Цитата:

«Калькулятор позволит рассчитать размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени».

Хорошо, что модельная программа - это не закон, а как бы рекомендация, и работодатели не настолько глупы, чтобы ей следовать. Поскольку трудно представить, как все это должно выглядеть на практике: работодатель, видимо, должен ввести у себя на предприятии некую штатную должность - специального человека, который будет следить и подсчитывать на калькуляторе, кто из работников сколько времени потратил на перекур. Подсчитал и штрафанул на соответствующую сумму. И тогда, дескать, работник задумается, курить или не курить? И откажется от пагубной привычки.

Ей богу, полнейшее впечатление, что все эти модельные программы пишут люди, абсолютно оторванные от жизни и витающие где-то в модельных пространствах с вазами яблок в курилках. Да, имеется в программе и такая рекомендация: в местах курения расставлять вазы с яблоками. Зашел злостный курильщик с сигаретой в курилку, увидел фрукты и, забыв про сигарету, вцепился зубами в нежную яблочную плоть.

Другая рекомендация еще более вздорная - полностью запретить курение на территории компании. Ну, и куда курящие люди денутся? Понятно, что совсем запретить курение способен только работодатель-дурак, но, повторю вопрос: интересно, кто сочиняет подобные программы, да еще вывешивает их на официальном сайте ведомства?

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Мне возразят поборники ЗОЖ: а что разве не нужно бороться с вредными привычками населения, в частности, с курением? И я, вроде бы, должен ответить: «Нужно».

Ну, потому что так у нас принято. Быть или казаться борцом против всего плохого за все хорошее. И если курение - зло, то, стало быть, мы должны поддержать любую, самую абсурдную, программу по борьбе с этим злом.

Однако я скажу: «Не нужно. Не надо никакой борьбы». Ибо все это государственное лицемерие. Государство получает миллиарды на акцизах от продажи сигарет, и при этом выдумывает какие-то абсурдные программы по борьбе с курением. А если быть более точным: по борьбе с курильщиками.

Что до штрафов за курение на рабочем месте. Авторы программы никогда не задумывались, что перекур, в принципе, может быть частью рабочего и творческого процесса? Что сигарета помогает думать? Или расслабляться? Или они представляют работников роботами, которые штампуют детали или статьи восемь часов подряд без передыха? Видимо, так.

Меня вообще всегда напрягало это государственное лукавство: с одной стороны, получать миллиарды с тех же акцизов, а с другой, прятать товар под прилавок и уродовать сигаретные пачки жуткими картинками. И вот теперь - выдумывать дурацкие модельные программы.

Я понимаю, что бытовые правила со временем меняются. Если посмотреть фильмы шестидесятых-семидесятых, так в них все курят где угодно друг другу прямо в лицо: дома, на работе, даже, представьте, в самолетах.

Сегодня курильщики по закону изгнаны из всех общественных пространств. Однако продолжают дымить, по возможности, где придется. Это просто факт. «Древо жизни» шире и разнообразней любого глупого закона. И, разумеется, модельная программа «Укрепление здоровья работающих» ситуацию никак не изменит.

Александр Донецкий