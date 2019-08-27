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Реплика Донецкого: Как платят, так и работают

Псковская область продолжает ставить статистические антирекорды: к самой высокой смертности в стране и самому низкому доходу семей прибавился еще один - у нас работают самые низкооплачиваемые муниципальные чиновники в России, сообщило РБК. Если средняя зарплата чиновника муниципалитета по стране - 37 тысяч рублей, то на Псковщине - всего 18 тысяч. При этом самые высокооплачиваемые муниципалы работают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах - они получают в среднем 133 тысячи рублей, то есть в семь раз больше, чем у нас на Псковщине.

Понятно, что все это средние температуры по больнице, и все-таки, как говорится, почувствуйте разницу. Статистика есть статистика, и она отражает некоторые подробности. Если 18 тысяч - средняя, то какова реальная? Администрация Псковской области, кстати, признает, что проблема низких зарплат муниципальных чиновников действительно существует. Перефразируя известную фразу булгаковского Воланда, можно задаться вопросом: «Что же это, что у нас не возьми, все хуже, чем в среднем по России».

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Кто-то, томимый чувством справедливости, возможно, скажет: «Ну, а что? Народ в массе своей едва сводит концы с концами, живет от зарплаты до заплаты. Почему чиновники-то должны жировать?»

Так-то оно так, но отсутствие материального стимула всегда ведет к кадровой деградации и, стало быть, к низкой эффективности управления.

Говоря проще, хорошие, эффективные менеджеры не идут на муниципальную службу, предпочитая более выгодные сферы деятельности. В результате, мы имеем то, что имеем: даже к Ганзейскому фестивалю Псков не смогли прибрать, как следует. На тротуарах, у бордюров, кучи песка так и лежат, как ни в чем не бывало, причем в самом центре Пскова. Вроде мелочь, грязь на тротуарах, но и она свидетельствует об уровне управления, который ниже этого самого бордюра, об уровне «компетентности» (в кавычках) чиновников, не способных справиться с элементарными задачами.

Мы привычно материм городские власти за неумение организовать цивилизованную, достойную европейского уровня, жизнь города, но, глянув на цифру средней зарплаты, - 18 тысяч рублей, - материть язык не поворачивается. И сразу вспоминается старая русская пословица, под которой наверняка подпишется каждый низкооплачиваемый муниципальный чиновник: «Как вы нам платите, так мы и работаем».

Александр Донецкий