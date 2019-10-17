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Реплика Донецкого: «Гимнюки» Земли Псковской

Внеочередное заседание Общественной палаты региона 16 октября было особым и прошло в необычном месте - в Большом концертном зале Псковской филармонии. Нет, почтенные общественники не собрались петь хором или выступать сольно, удивляя коллег своими вокальными талантами. Наоборот: им предстояло выслушать коллективное творение - фонограмму гимна Псковской области. Устную презентацию опусу посчитал нужным провести целый вице-губернатор Николай Цветков.

Тут необходимо сказать, что до недавних пор Псковская область оставалась единственным субъектом Российской Федерации, который не имел собственного гимна. Жили себе без гимна, равно как и без флага, и ладно. Но после прихода на пост главы региона Михаила Ведерникова этот геральдический «косяк» было решено срочно исправить. Торжественная песнь выиграла анонимный творческий конкурс и была утверждена геральдическим советом. Выиграл конверт №5. Слова написала Татьяна Рыжова, музыку Борис Федотов, а исполнили произведение местные артисты.

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Так что, по существу, вчерашнее прослушивание гимна было делом сугубо формальным. Было понятно, что никто из членов палаты возражать не станет и не выдвинет в качестве альтернативы «Боже, царя храни» или, допустим, песню кузнеца Евгения Вагина «Скобари» («С вечера и до зари… на берегу реки Великой ковали скобы скобари»). Каких-то серьезных вопросов у общественников тоже не возникло, только Олег Константинов спросил, почему один из членов геральдического совета воздержался? Согласитесь, глубочайший уровень дискуссии. И дальше все дружно подняли за гимн свои весомые длани, а присутствовавшая в зале председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева обещала, что ближе к новому году состоится официальное исполнение гимна уже живьем - с участием симфонического оркестра.

Из всего мероприятия лично я не понял одного: на кой ляд оно было нужно? Если от ответственных товарищей все равно ничего не зависело? И нужны они здесь были, как, извините, бантик на навозе. Решение-то все равно принимают депутаты Псковского областного Собрания. Ну, гимн, и гимн. Скорей всего, действительно лучший вариант из предложенных. Жили без него сотню лет и дальше бы не умерли. Текст, на мой сугубо субъективный вкус, - так себе, музыка - тоже не шедевр. С первого раза не запоминается. И со второго и со следующих, уверен, тоже. Но вставать и подпевать будем. Потому что - гимн.

Тут уместно вспомнить то ли быль, то ли старый анекдот: автора Советского гимна, детского поэта и редактора киножурнала «Фитиль» Сергея Михалкова коллеги за глаза прозвали «гимнюком». Однажды на одном из правительственных приемов к Михалкову подошел литератор-завистник и громко прошипел: «А гимн-то, Сергей Владимирович, у тебя - говно». На что Михалков, не сморгнув глазом, ответил: «Говно, не говно, а заиграют, - встанешь». Вот и мы постоим.

Александр Донецкий