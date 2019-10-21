Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Уходящие «легенды брендов»

У Пскова имеются свои общепризнанные культурные бренды. Например, ансамбль русской музыки «Псков». А у брендов есть легенды. У ансамбля «Псков» - это его руководитель, заслуженный артист России, известный на Псковщине и далеко за ее пределами певец Александр Либ. Без сомнений, целая эпоха в местной «культур-мультур». И вот эта эпоха уходит.

Александр Либ

О намерении покинуть должность худрука Александр Либ заявил в эфире одной из радиостанций. Для меломанов новость стала большой неожиданностью, громом среди ясного неба, поскольку прозвучала как раз накануне юбилейного концерта ансамбля «Псков», посвященного сорокалетнему юбилею прославленного коллектива. Праздник получился со слезами на глазах.

Все мы живем не первый день и понимаем, что просто так подобные заявления в прямых эфирах не делаются. Худрук явно пришелся «не ко двору», но в интеллигентной среде принято выражаться экивоками. Директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова, судя по всему, решению Александра Либа нисколько не удивилась, хотя заявления об уходе на ее имя и не поступало, а о планах артиста она тоже узнала из радиоэфира.

Елизавета Барышникова

Однако и уговаривать артиста остаться не стала: «Мы очень признательны Александру Ивановичу за работу, за его вклад в развитие уникального коллектива, но если он принял такое решение, то мы не в силах его останавливать. Мы относимся с уважением к его выбору и очень благодарны ему за все, что он сделал для филармонии, ансамбля «Псков» и культуры области».

Вот и весь сюжет, вся интрига. А как же «легенда бренда»? В пятницу мы из уст Елизаветы Барышниковой в эфире на «Эхе Москвы» в Пскове узнали, что Александр Либ все-таки останется в филармонии солистом-вокалистом. То есть весь он не ушел. И это лучше, чем ничего. Уж как-то слишком легко в последнюю осень у нас прощальными кострами «догорает эпоха».

Кто-то этому обстоятельству радуется, кто-то грустит. И все-таки – да, догорает. Неслучайно Елизавета Барышникова в том же коротком интервью добавила, что ансамблю «Псков» пора придать новое звучание, развивать его, а для этого необходимо привлекать новых творческих людей. «В ближайшее время этим займемся», - заявила она. Переводя с интеллигентного на русский: «Уходя - уходи».

Александр Донецкий