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Реплика Донецкого: Застенные жители

Все прогрессивное человечество отмечает тридцатилетие падения Берлинской стены. 9 ноября 1989 года, знаменитая стена, символ холодной войны, разумеется, никуда не упала – ее разобрали только летом следующего 1990-го года. Но стена как символ – да, пошатнулась и дала трещину. Считается, что именно с Берлинской стены начался демонтаж советского блока в восточной Европе, вторая фаза горбачевской Перестройки и, собственно, окончательный крах «империи зла» - СССР.

Я прекрасно помню эти ноябрьские дни тридцать лет назад (Боже мой, целая жизнь прошла!). По советскому еще телевизору показывали репортажи о том, как немцы из ГДР и ФРГ сообща лупят молотками и кирками по железобетону и разбирают осколки на сувениры. Потоки возбужденных «осси» (гэдээровских немцев) на пластмассовых «Трабантах» едут в гости к добродушным «весси» (западным немцам), где получают по 55 долларов на покупки и карманные расходы. Европа, да и весь мир, ликуют.

Осталось недолго ждать новости о том, что генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев удостоился титула «лучший немец года». Пройдет совсем немного времени, и соотечественники назовут объединение двух Германий «актом национального предательства», а обласканного западными СМИ «Горби» - иудой. Пока же царила относительная эйфория и вера в то, что вскоре прохудившийся «железный занавес» падет, и мы сольемся в объятиях с миром материального изобилия, безграничной свободы и общечеловеческих ценностей.

Интересно, что падение Берлинской стены произошло как бы по недоразумению. Вечером 9 ноября 1989 года член политбюро правящей в ГДР СЕПГ (Социалистической единой партии Германии) Гюнтер Шабовски давал пресс-конференцию, которая транслировалась в прямом эфире, и, отвечая на вопрос итальянского журналиста, обмолвился, что, де, руководство страны якобы разрешило гражданам свободно ее покидать.

И тут же десятки тысяч жителей столицы кинулись к контрольно-пропускным пунктам, ошеломленные пограничники не знали, что делать, и были вынуждены поднять шлагбаумы. Сейчас мы понимаем, что все это сказки для наивных телезрителей, и операция по сносу существующего строя была тщательно подготовлена, но тогда открытые границы воспринимались как долгожданное чудо. Ладно, немцы, но и многие жители Советского Союза надеялись, что и у нас произойдет нечто подобное.

Ну, и что же мы имеем тридцать лет спустя? Да, Берлинская стена разрушена, а вот на территории бывшего СССР, наоборот, быстро возникли новые границы с контрольно-пропускными пунктами. Теперь, чтобы доехать до соседней Эстонии, необходимо оформить загранпаспорт и купить визу. А многие ли граждане способны себе это позволить?

Статистика такова, что большинство россиян этих самых загранпаспортов (аж 80%!) попросту не имеет, а 70% населения России вообще никогда не бывали за пределами территорий бывшего Советского Союза. Поэтому, о той якобы «лютой» конфронтации между Западом и Россией, что возникла после Крымских событий 2014 года, можно вообще-то забыть.

Сегодня конфронтация есть, а завтра, как показывает исторический опыт, ее вроде бы и нет, да и существует этот феномен преимущественно в пропагандистском телевизоре господ Шейнина и Соловьева. Пропагандист-то Соловьев как раз свободно путешествует по Европам и проводит отпуск на шикарной вилле в Италии. А вот для подавляющего большинства россиян, не столь удачливых, трубадур режима, стена по-прежнему существует. Стена экономическая, имущественная, социальная. И она гораздо прочней и неизбывней, чем та давняя, символическая, Берлинская.

Александр Донецкий