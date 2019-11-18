Реплика Донецкого: Обломитесь, лузеры!

Новости из Госдумы к нам приходят, как в армянском анекдоте, парой - сразу и хорошей новостью, и дурной. Помните? Вашу бабушку током убило. Это плохая новость. А добрая - электричество наконец дали!
Так с какой начать - с хорошей или не очень? Начнем с хорошей. Парламент Северной Осетии внес в Госдуму законопроект о минимальной планке заработной платы бюджетников, согласно которому эта самая зарплата должна быть не ниже, чем два прожиточных минимума в регионе. Установить зарплатную планку предлагается для педагогических, медицинских работников и работников культуры, которые трудятся в государственных и муниципальных организациях. То есть несложно подсчитать, что в Псковской области при прожиточном уровне в 12150 рублей, минимальная зарплата бюджетника должна составить 24300 рублей.
Звучит неплохо! Но тут же подоспела новость плохая. Законопроект о минимальной планке зарплат для бюджетников вряд ли будет поддержан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, жириновец Ярослав Нилов. Цитирую:
Переводя с депутатского на обычный русский язык, правительство Медведева будет «против», а раз правительство «против», то и парламентское большинство, которое принадлежит «Единой России», тоже будет «против». Хотя сам Нилов «за», цитирую:
Необходимо, но никто не будет. Спасибо Нилову - разъяснил и предупредил, чтобы бюджетники не раскатывали сильно губу. Обломись, моя черешня. И вот тут у всякого работника бюджетной сферы, используя любимое словечко обозревателя Юлии Латыниной, возникает неизбежная баттхёрт. Ибо реально непонятно, почему, когда у правительства вдруг рождается инициатива на «отнять» (ввести и увеличить новый налог, повысить возраст выхода на пенсии), то никаких проблем у депутатов нет - большинство «за». А как только у кого-то вдруг возникнет идея что-то добавить, как тут же наготове все эти отмазки типа «нужно прописать источники финансирования» и так далее, а в результате мы слышим хрестоматийное: «Денег нет, но вы держитесь».
Пусть я буду выглядеть наивным человеком, но все равно скажу: ну, так пропишите, вашу мать, эти источники! Если бюджет у вас профицитный, и вы поете об этом самом бюджетном профиците из каждого утюга. Пропишите! Подумайте, наконец, о простом народе. Вы для чего там сидите? В правительстве и Госдуме? С официальными зарплатами, замечу, размером отнюдь не в два прожиточных минимума, а в 22!
Достаточно заглянуть на сайт Госдумы, чтобы узнать: сам председатель думского комитета Ярослав Нилов задекларировал за прошлый 2018 год - как вы думаете сколько? Правильно: солидно. А именно: 5 миллионов 700 тысяч 447 рублей. Разделите на 12 месяцев. Получите среднюю зарплату депутата Нилова. Нилов - не лузер. У него жизнь удалась. Поводов испытывать баттхёрт нет. Хотя и он на самом деле бюджетник, как врач, педагог и работник культуры. Но бюджетник бюджетнику - рознь.
Александр Донецкий