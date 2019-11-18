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Реплика Донецкого: Обломитесь, лузеры!

Новости из Госдумы к нам приходят, как в армянском анекдоте, парой - сразу и хорошей новостью, и дурной. Помните? Вашу бабушку током убило. Это плохая новость. А добрая - электричество наконец дали!

Так с какой начать - с хорошей или не очень? Начнем с хорошей. Парламент Северной Осетии внес в Госдуму законопроект о минимальной планке заработной платы бюджетников, согласно которому эта самая зарплата должна быть не ниже, чем два прожиточных минимума в регионе. Установить зарплатную планку предлагается для педагогических, медицинских работников и работников культуры, которые трудятся в государственных и муниципальных организациях. То есть несложно подсчитать, что в Псковской области при прожиточном уровне в 12150 рублей, минимальная зарплата бюджетника должна составить 24300 рублей.

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Звучит неплохо! Но тут же подоспела новость плохая. Законопроект о минимальной планке зарплат для бюджетников вряд ли будет поддержан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, жириновец Ярослав Нилов. Цитирую:

«Что касается этой инициативы, я полагаю, что правительство даст отрицательное заключение, исходя из этого, будет понятна позиция партии большинства, - сказал депутат Нилов. - В обосновании законопроекта нет четко прописанных источников финансирования, без гарантий которых он работать не будет. Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета».

Переводя с депутатского на обычный русский язык, правительство Медведева будет «против», а раз правительство «против», то и парламентское большинство, которое принадлежит «Единой России», тоже будет «против». Хотя сам Нилов «за», цитирую:

«Надо учитывать, что у нас профицитный бюджет. Вот, исходя из этого, необходимо искать источник дохода и, соответственно, эту проблему решать».

Фото: duma.gov.ru

Необходимо, но никто не будет. Спасибо Нилову - разъяснил и предупредил, чтобы бюджетники не раскатывали сильно губу. Обломись, моя черешня. И вот тут у всякого работника бюджетной сферы, используя любимое словечко обозревателя Юлии Латыниной, возникает неизбежная баттхёрт. Ибо реально непонятно, почему, когда у правительства вдруг рождается инициатива на «отнять» (ввести и увеличить новый налог, повысить возраст выхода на пенсии), то никаких проблем у депутатов нет - большинство «за». А как только у кого-то вдруг возникнет идея что-то добавить, как тут же наготове все эти отмазки типа «нужно прописать источники финансирования» и так далее, а в результате мы слышим хрестоматийное: «Денег нет, но вы держитесь».

Пусть я буду выглядеть наивным человеком, но все равно скажу: ну, так пропишите, вашу мать, эти источники! Если бюджет у вас профицитный, и вы поете об этом самом бюджетном профиците из каждого утюга. Пропишите! Подумайте, наконец, о простом народе. Вы для чего там сидите? В правительстве и Госдуме? С официальными зарплатами, замечу, размером отнюдь не в два прожиточных минимума, а в 22!

Достаточно заглянуть на сайт Госдумы, чтобы узнать: сам председатель думского комитета Ярослав Нилов задекларировал за прошлый 2018 год - как вы думаете сколько? Правильно: солидно. А именно: 5 миллионов 700 тысяч 447 рублей. Разделите на 12 месяцев. Получите среднюю зарплату депутата Нилова. Нилов - не лузер. У него жизнь удалась. Поводов испытывать баттхёрт нет. Хотя и он на самом деле бюджетник, как врач, педагог и работник культуры. Но бюджетник бюджетнику - рознь.

Александр Донецкий