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Реплика Донецкого: Почему не вопит ВООПИиК?

Планы по строительству АЗС неподалеку от Мирожского монастыря, Спасо-Преображенский собор которого включен в список ЮНЕСКО, разделили Псков. Одни говорят, что ничего страшного в новой автозаправке вблизи памятника древнерусской архитектуры двенадцатого века нет. Другие, включая городские власти, выступают резко против. Мол, негоже рядом с объектом культурного наследия мирового значения строить банальную бензоколонку. Компания «Псковнефтепродукт» отстаивает свою правоту в судах. В общем, в богоспасаемом граде Пскове очередная движуха и хайп: кто на этот раз победит? «Бензиновые короли» или защитники псковской старины? АЗС или ОКН? Тема предельно резонансная и общественно значимая.

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Но вот что странно и даже загадочно: почему-то совершенно не слышно в хоре противников автозаправки наших славных общественников? Всех этих шлосбергов, шуляковских, лебедевых, голубевых, нуколовых и прочих членов ВООПИиК - местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Куда они все подевались и попрятались? В более безобидных ситуациях мы обычно слышим из их благородных аккаунтов настоящий инфразвук: «Остановить! Отменить! Отставить». А тут вдруг непривычная тишина. Как так? Где же вопли ВООПИиК?

Помнится, год назад эти же самые товарищи подняли такой хайп и медиа-срач вокруг светящихся букв на набережной Великой, что мама не горюй. Создавалось впечатление, что нет в Пскове проблемы острее, чем изгнание ненавистной надписи «Россия начинается здесь» от стен Кремля! Притом, что, согласно интернет-опросам, большинству псковичей туристский арт-объект ничуть не мешал. Раздражают и возмущают буквы только наших легендарных градозащитников. Казалось бы, такой удачный повод пошуметь - автозаправка, ночью сияющая, как дискотека, возле храма с фресками домонгольской Руси… Однако, повторюсь, - в ответ тишина. С каких это пор скромность украшает псковского общественника?

В поисках ответа пошел на «Фейсбук», где тусуются и высказываются наши общественники, в группу «Защитим исторический Псков». Поглядел, и стекловидные тела моих глаз чуть не выдавили линзы очков. Лучше бы, действительно, помалкивали. Оказывается, они вовсе не молчат - они в большинстве своем «за». Известная и заслуженная градозащитница Голубева назвала АЗС «нейтральной заправкой». Архитектор Нуколова накатала целую «простыню» с обоснованием, почему строить АЗС можно и даже нужно. Архитектор Шуляковский, часто выступающий в местных СМИ в роли эксперта, оставил примечательную реплику, цитирую: «Ну и пусть строят. Заправка сама по себе, монастырь сам по себе. Никто никому не мешает. Скандал на пустом месте».

Сказать, что я в ахтунге, значит, ничего не сказать. При чем тут, вообще, охранные зоны или отсутствие оных? Ну, не уместна там автозаправка по всем понятиям - эстетическим, этическим, прагматическим. Вроде бы это очевидно всем. Но только не нашим градозащитникам! Более того, кроме одобрения стройки, славные наши общественники еще и не стесняются обсуждать тех, кто выступает против АЗС. Мол, акции протеста проходят не просто так, а кем-то заказаны. Цитировать не стану, зайдите на «Фейсбук». Убедитесь сами. Сообщество называется «Защитим исторический Псков». Вот так они, оказывается, Псков и «защищают».

И как-то сразу стало неприятно, и невольно подумалось: «Интересно бабки пляшут! По себе, что ли, судят? Ааа… Стало быть, знают, о чем говорят…».

Я ни на что не намекаю. Чур-чур меня! Я просто пытаюсь мыслить в их же, знатных общественников, логике. Любопытная, согласитесь, вырисовывается «ситуевина». Народ и власть в лице Елены Полонской «против» автозаправки рядом с памятником ЮНЕСКО, а псковские общественники, получается, «за»?

Не хотелось бы обобщать. Я знаю, что многие члены ВООПИиК на самом деле против этой несчастной бензоколонки близ Мирожки. Но и они почему-то предпочитают помалкивать в тряпочку. Засунули языки в одно место. Почему?..

Александр Донецкий