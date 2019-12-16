Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Здравствуй, #опа, новый год!

В Пскове в ночь на 13 декабря с новогодней елки в Финском парке неизвестные псковичи стибрили две трети игрушек – всего двадцать штук. Администрация Пскова намерена обратиться в полицию, но елочные украшения уже вряд ли вернешь. «Подобное варварство удручает», – прокомментировала инцидент заместитель главы администрации Валентина Зубова и призвала псковичей бережнее относиться к городу.

Смотрите также В Пскове с новогодней елки в Финском парке украдены 2/3 игрушек

Псковичи ответили чиновнице своеобразно: уже следующей ночью 14 декабря в микрорайоне Паневик на Запсковье некие злоумышленники срубили 4 голубые ели, посаженные местными жителями. Происшествие случилось на улице Брадиса. Как предполагают жители микрорайона, неизвестные дровосеки рубили елки на продажу, но кто-то их спугнул. Пришлось бросить. И это уже не #опа-Новый год, а целая задница!

Выскажу предположение, что в ближайшие три недели можно ожидать и прочих новогодних «сюрпризов» (в кавычках) от «праздничных» (опять же, в кавычках) скобарей.

Почему так? Вот ведь и власти вроде стараются, насколько могут. Наконец-то поставили для горожан, которым надоел вечный светящийся искусственный конус, живую елку в парке. Украсили. Попытались создать новогоднее настроение при теплой бесснежной зиме. Не Париж, конечно, и не Москва, но хоть что-то…

Смотрите также Псковичка просит украсить Запсковье к Новому году

И вот удручающе предсказуемый итог. Не оценили скобари заботу, не берегут они общественное достояние. Не надо скобарям никакой красоты. И это относится не только к елке в Детском парке, но и ко всему окружающему пространству. Разбить, поломать, загадить – вот основные инстинкты обитателей славного града по имени Псков.

Это то, что на поверхности, что бросается в глаза и становится новостями в криминальных хрониках. Настоящие причины варварства и вандализма, как мы понимаем, более глубинные – социальные и психологические. Мы живем в городе, где значительная часть его жителей, думает не о встрече Нового года с его радостями, а об элементарном выживании. Этим людям праздник не нужен. Более того, предположу, что он их раздражает и даже гнетет. Отсюда и повседневный вандализм.

Кроме того, имеется и элементарный материальный мотив – срубить, как на Запсковье, елки, а на них срубить немного бабла. Мы же не удивляемся криминальным новостям о том, что каждый день ловят псковичей в продуктовых магазинах. Привыкли. Кто курицу украл, кто бутылку виски. Эти несчастные и бедовые люди живут рядом с нами. И воруют все, что плохо лежит. Неужели они пройдут мимо новогодней игрушки, которую можно загнать за бутылку? И не надо кивать на детей и огрехи воспитания. Понятно, что ребенок из благополучной семьи воровать игрушки десятками не станет. Все, что происходит, – закономерный итог социального расслоения. Ну, и как может быть иначе в государстве победившего капитализма?

Тут не очень понятно одно: почему городские чиновники, сами живущие за высокими заборами особняков, настолько наивны, что оставляют объекты городского хозяйства на разграбление лихих людей? Как сказал поэт, на улице, чай, не Франция. Да и во Франции быдла предостаточно. А значит, необходимы меры по антивандальной защите.

А что, для вас это новость? Да, увы, в таком городе как Псков нужно заведомо думать о том, как защитить от посягательств местных отморозков ту же новогоднюю елку, или фонарь, или малую архитектурную форму. И если елку ограбили, то отвечать за это должен чиновник, потративший бюджетные деньги и не обеспечивший их сохранность в виде тех же елочных игрушек. С наступающим новым годом, скобари!

Александр Донецкий