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Реплика Донецкого: Кто ж его сломает? Он же памятник!

Рабочие разобрали ветхий дом, а точнее, то, что от него осталось, по адресу: Псков, улица Труда, 7а. Это тот самый аварийный дом на ближнем Запсковье, стены которого обрушились от сильных порывов ветра в ночь на 19 декабря прошлого 2019 года. То есть, назовем вещи своими именами, объект культурного наследия регионального значения, известный как «главный дом городской усадьбы Ивановой конца XIX-начала XX веков», наконец-то приказал долго жить. Одними руинами в Пскове стало меньше. У развалин имеется собственник, а это значит, вскоре горожане имеют шанс увидеть на улице Труда свежий новодел, так называемую «архитектурную реплику».

Судьба усадьбы Ивановой типична для гражданской архитектуры Пскова. Здание было признано памятником регионального значения за то, что отражало быт псковских мещан на рубеже веков и сохраняло масштаб застройки вблизи церкви Козьмы и Дамиана с Примостья, то есть, как выражаются архитекторы, имело «градостроительное значение». В далеком уже 1982 году дом был признан аварийным, хотя в нем еще долго жили люди. В 2007 году строение чуть не сгорело, как и многие старые здания губернского Пскова. В 2017-м году городские власти обещали отреставрировать памятник к Ганзейскому фестивалю и, конечно, свое обещание не выполнили. Хорошо, что дом не обвалился прямо во время празднования Ганзейских дней, и никого не завалило обломками.

И вот финал всей безрадостной истории, пусть и промежуточный. Оказывается, вот было-было все нельзя трогать ветхие стены, и вдруг стало можно. А если, опять же, не кривить душой, попросту пришлось.

Настал момент вынужденного сноса. Поздно пить боржоми. Доктор сказал: «В морг».

Напомню, что на объекте сразу после его обрушения побывали специалисты во главе с начальником регионального комитета по охране ОКН Натальей Тихомировой, но и без всяких специалистов понятно, что, когда стены здания падают от ветра, их надобно разбирать от греха подальше. Памятник - ёк!

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Сейчас скажу, быть может, крамольную и не самую популярную вещь. На самом деле случай развалин по адресу Труда, 7а - важный прецедент. Не первый и, увы, не последний.

Но с развалинами в центре города необходимо что-то делать. Все эти живописные руины числятся у нас в списках памятников, но по факту многие из них давно утрачены. Общественники стенают и винят в этом в первую очередь собственников, во вторую - чиновников. А толку? Можно стенать сколько угодно, развалины никуда не денутся. Давайте будем реалистами и снимем розовые очки. Дураков нет - исполнять все обременения, которые навешаны на вонючие клоповники. Поэтому они будут продолжать ветшать, периодически гореть и неотвратимо разрушаться. Вот вам и комфортная городская среда!

Разумеется, я ни разу не специалист, но не пора ли назвать развалины развалинами, и вынуть их из списков охраняемых объектов? Как говорится, умерла, так умерла. Зачем якобы «охранять» то, чего уже фактически нет? Кому нужны жуткие, а главное, опасные для жителей руины в центре? Да, когда-то давно они были памятниками истории и архитектуры. Демонстрировали нам масштаб застройки. Но их уже нет. И не пора это небытие перевести в юридическую плоскость? Не надо быть инженером-строителем, изучавшим сопромат, чтобы знать: у любого здания имеется определенный срок эксплуатации. Срок годности. Мы же не едим просроченные продукты. Можно отравиться и помереть. А это жизнь. Если дом признан ветхим почти сорок лет назад и из него выселены жители, то на что он сгодится? Ни на что. Его можно только сломать и построить новый. Но… нельзя! Сразу же набежит толпа оголтелых общественников из фейсбучного ВООПИиКа и возопит: «Руками не трогать! Он же памятник!».

«Золотая набережная» (фото: 101hotels.ru)

В результате сегодня город Псков местами напоминает декорации фильма о Великой Отечественной войне. Хотя у нас имеется отличный пример: пресловутая «Золотая набережная», квартал, выстроенный именно как регенерация старой застройки губернского Пскова. А ведь тогда, почти двадцать лет назад, тоже был скандал, и еще какой! И общественники так же орали о славном уголке Пскова, уничтожаемом злобным инвестором в спайке с областными властями. Прошло сравнительно немного времени, и «Золотая набережная» стала признанной визитной карточкой Пскова. Сегодня без нее не обходится ни одна подборка открыточных видов. Кто помнит про битвы вокруг стройки начала века? Ныне это любимое место прогулок псковичей и гостей города. А могли ведь остаться и клоповники, как по адресу развалин на улице Труда, 7а.

Александр Донецкий