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Реплика Донецкого: Карантин второй свежести

Помощница депутата Псковской городской Думы Елена Демченкова разместила в сети занятные фото, запечатлевшие то, как власти Пскова героически бьются… хотел написать: «с жителями», но все-таки напишу: «с эпидемией». Неопознанные останки детской площадки буквально забинтованы сигнальной лентой.

Или вот еще одно свидетельство борьбы с коронавирусом. «Вы видите скамейку? Нет? А она есть!», - с иронией заметила псковская общественница.

По-моему, этот спонтанный любительский снимок более чем наглядно демонстрирует то, что такое наша «самоизоляция», она же гибридный «недокарантин»: строжайший запрет на то, чего нет. Опутанная лентой «скамейка», на которую никто никогда не сядет (из-за отсутствия оной), закрытые парки и скверы, и забитые покупателями в час-пик супермаркеты плюс тотальная стройка на улицах города. Все рабочие, разумеется, без масок. Как и спешащие мимо пешеходы.

Отсюда и слегка шокирующие результаты. В стране с недавних пор «плато» (если официальная статистика нам не врет), а у нас очередная вспышка. Эпидемиологическая ситуация на Псковщине «заметно ухудшилась», - констатировал глава региона в Instagram. - Область вошла «в топ-7 регионов России с худшими коэффициентами распространения заболевания». Сразу 37 человек заболели COVID-19 в психоневрологическом интернате Дновского района. Не сегодня-завтра регион преодолеет психологический барьер в тысячу зараженных. Режим ограничительных мер продлен в Псковской области до 19 июня. Вот такие невеселые новости всего за пару последних дней.

Это с одной, тревожной, стороны. А с другой, радужной, президент Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции на 1 июля, что населением неизбежно воспринимается как долгожданное освобождение из-под домашнего ареста. Не забудем и про своего рода «превью», Парад Победы, который состоится 24 июня. Почитаешь Фейсбук москвичей, так в столице действительно какой-то «цифровой концлагерь». И как-то не верится, что всего через месяц тысячи людей свободно придут на избирательные участки по всем городам и весям.

Вот это и называется «когнитивный диссонанс». Парадокс ситуации в том, что формально у нас карантин, пусть и гибридный, а в реальности его нет. Это, что называется, живое противоречие, антиномия.

Штука в том, что с карантином абсолютно так же, как с осетриной второй свежести. Не бывает второй свежести, бывает только первая. Этому нас еще булгаковский профессор Воланд научил. Так и с частичным карантином. Карантин либо полный, либо его нет.

У нас на Псковщине по факту самоизолировались только те, кто либо может себе это позволить, либо те, кому некуда деваться. Все остальные гуляют свободно. Губернатор принимает ограничительные указы, а народ живет своей вольной жизнью. Надо зайти в магазин, напяливаешь маску, которую мацаешь второй месяц. Этих ограничительных мер в индивидуальном исполнении вполне достаточно.

Единственная ограничительная мера, которая работает по полной, и с этим никто не спорит, - запрет массовых мероприятий: митингов, концертов, спектаклей, кинопоказов, фестивалей и прочей народной движухи. Все остальное, в принципе, можно. Случаев изгнания людей из парков ничтожно мало, иначе бы ими кишели социальные сети. У нас, в отличие от столиц, относительная тишина. В группе риска, как показывает практика, больницы и закрытые интернаты.

Рискну предположить, что власти региона, осознанно или по необходимости, пошли по шведскому варианту, более жесткому, чем в самой Швеции, но намного более мягкому, чем в Москве, где народ буквально воет от штрафов и произвола полицейской машины. Выехал в неположенное время в город. На тебе – штраф в 5 тысяч рублей.

У нас с этим гораздо проще. Живое противоречие тут, как в поговорке: строго было на бумаге, да забыли про овраги. Ограничительные указы штампуются, а жизнь упрямо берет свое.

В итоге получается как бы «карантин второй свежести». Ни рыба ни мясо. Ни мира, ни войны. Ни два ни полтора. Реализуется старая русская формула управления: строгость законов (в данном случае - указов) компенсируется необязательностью их исполнения.

И как по мне, так это ок. Осуждать власти за полумеры язык не поворачивается. Я вот лично не возьмусь. Потому что вся эта эпопея с коронавирусом всем до смерти надоела. Тем более, что верховным указом конец эпидемии назначен на 1 июля. Ждать осталось ровно месяц. Готовимся к пляжному сезону. На свободу с чистой совестью. И про маски не забудем.

Александр Донецкий