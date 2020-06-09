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Реплика Донецкого: Выявить «лгунов и паникеров»

Вот так иногда с утра просыпаешься, принимаешь ванну, пьешь кофе, читаешь заголовки новостей, и… вдруг появляется впечатление, что за окном не 2020-й, а 1937-й, в котором трудящиеся требовали «расстрелять вредителей и врагов народа». Все-таки неистребимы в некоторых деятелях советские привычки: настучать на оппонента, накатать донос.

Так, на днях профсоюзный комитет ГППО «Псковпассажиравтотранс» опубликовал на сайте «губернатор60.рф» обращение в адрес главы региона Михаила Ведерникова с просьбой оказать содействие в выявлении «лгунов и паникеров», которые устраивают «беспредел» в соцсетях по поводу работы предприятия в условиях коронавируса. Цитирую:

«Когда же прекратится тот беспредел, который творится в социальных сетях по поводу COVID-19? Обработка подвижного состава на предприятии проводится ежедневно, люди работают днем и ночью, идут постоянные проверки, как внутри предприятия, так и из вне. Из-за таких «наложений» в интернете страдает не только имидж самого предприятия, но еще предприятие несет огромные финансовые потери. <…> Люди просто будут бояться пользоваться общественным транспортом, откуда тогда зарплата?» - вопрошают авторы «челобитной» и просят у губернатора содействия «по еще большей активизации правоохранительных органов по выявлению и наказанию таких лгунов и паникеров».

В этом документе «прекрасно» все: и выбор адресата, то есть губернатора, и адресант, то есть профком, который вроде бы как должен защищать права рабочего человека, а тут профком занимается доносительством наверх и требует выявить и наказать. Да и сам стиль послания, напоминающий передовицы партийных газет эпохи «большого террора» вроде «раздавить гадину» и «Если враг не сдается, его уничтожают», что называется, навевает.

Не очень понятно, как и с какого перепуга губернатор и компетентные органы должны выявлять «лгунов и паникеров», да и вообще – что именно имеется в виду под «беспределом»? Лично я никакого «беспредела», связанного с репутацией «Псковпассажиравтотранса», в соцсетях как-то не заметил, но это ладно, у каждого своя соцсеть, возможно, я не там читаю и смотрю.

Для того, чтобы составить свое личное мнение о работе «Пскопассажиравтотранса», никакие соцсети не нужны, достаточно сесть в городской автобус и проехать в нем от пункта А до пункта Б. Что-то ребята из «профкома» явно попутали. Так и представляю себе следователя СК или оперативника из полицейского «отдела Э», забросившего дела о терроризме, и рыщущего по соцсетям с целью выявления этих самых пресловутых «лгунов и паникеров».

На самом деле все это вовсе не смешно, пусть настоящий автор «обращения» и выставил себя на посмешище. Появление письма с «ежовской» лексикой (чего стоят одни эти «паникеры»!) - весьма дурной знак. Это значит, что в рабочем коллективе появились индивиды, всерьез разделяющие людей на «своих» и «чужих», на «белых» и «черных», на «правых» и «неправых». Так и до охоты на ведьм недалеко. Выскажу гипотезу, что никакой «профком» на самом деле письма не сочинял, а просто имеется в организации (или рядом с ней?) некий душный человечек, который исполняет некие пикантные задачи, уж не знаю, по заданию сверху, или из собственного энтузиазма.

В любом случае выглядит весь сюжет крайне гнусно и отвратительно. Надеюсь, члены «профкома» ГППО «Псковпассажиравтотранс» это понимают, и ни губернатор, ни правоохранители не приняли «обращение» всерьез. Что, однако, не мешает еще раз задуматься: «А так ли уж далеко мы ушли от Сталина и его наследия в коронавирусном 2020-м году?».

Александр Донецкий