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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Без Теlegram не разберешься

22.06.2020 18:53|ПсковКомментариев: 0

В четверг, 18 июня, все активные пользователи Telegram узнали, что их любимый мессенджер официально разблокирован Роскомнадзором. «Бодался Telegram с дубом, и дуб сдался и упал», - так, перефразируя известный мем Солженицына, можно охарактеризовать двухгодичную «опупею» противостояния популярного мессенджера и государства.

Telegram, если не забыли, был заблокирован решением Таганского суда столицы 13 апреля 2018 года по причине якобы неисполнения российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей дешифровки данных пользователей мессенджера. Решение-то на бумаге приняли, а вот реально заблокировать продвинутую IT оказалось не так-то просто. При попытках блокировки, напомню, «полетели» в тартарары сотни ни в чем не повинных сайтов, а Telegram упорно работал и приобретал все новых и новых пользователей. Удобно, просто, без цензуры.

Так гений программистов преодолел косность государственной машины. Телеграмом, несмотря на запрет, продолжали активно пользоваться не только миллионы людей по всей стране, но и власть. Все два года телеграм-каналы, плодившиеся сотнями, бурно развивались. Быстро сложилась абсурдная ситуация: информация, недоступная в разрешенном интернете, свободно «сливалась» и распространялась в интернете запрещенном, причем самими же чиновниками, включая Кремль. Более того, вдруг выяснилось, что Telegram нужен власти не меньше, чем, допустим, оппозиции. Оказалось, что запрещенный, но исправно работающий мессенджер, – это еще один рычаг управления.

В какой-то момент, по всей видимости, этот Кафка с неудавшимся запретом стал для власти «невыносим». Просто потому, что постоянно напоминал о ее бессилии. Какой смысл в запрете, если он не действует? Получалась не блокада, а блок Ада. И тогда, как сплетничают в том же Telegram, было принято венценосное решение позорную «недоблокировку» снять. Законопроект об отказе от запрета был внесен в Госдуму, а уже в четверг, 18 июня, Роскомнадзор официально озвучил решение о разблокировке мессенджера.

Расписавшись в полной импотентности, чиновники еще и скорчили (попытались, во всяком случае) какую-никакую «мину приличия».

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», - говорится в сообщении ведомства.

Вот так, а ведь основатель Telegram Павел Дуров еще в апреле 2018 года предупреждал в Twitter, что угрозы заблокировать мессенджер не принесут результата. Чиновники тогда не поверили и публично облажались.

Псков не стал исключением в этой комедии с блокировкой. Все эти два года Telegram с успехом использовался различными участниками местной политтусовки и медиа. У нас все то же самое, что и по всей стране, только в миниатюре: есть оппозиционные телеграм-каналы, есть губернаторский, имеются телеграм-каналы у теперь уже, выходит, традиционных СМИ. У Псковской Ленты Новостей их, допустим, целых два. В Telegram своя специфическая аудитория и более широкий люфт свободы слова, что позволяет не только дублировать информацию, но и, что называется, выплескивать «эксклюзив» и «компромат», к которому по закону трудней придраться, чем в привычных для нас медиа. Не забудем и про возможность использовать такой бонус как анонимность.

Число пользователей Telegram в Пскове растет, пусть и не тысячами, как у какого-нибудь раскрученного «СерпомПо», но сотнями. Читатели, может, и не видели авторов в лицо, но всегда чуют, откуда ветер дует. К примеру, о том, что за «Псковским правдорубом» стоят политтехнологи областной администрации, догадались на второй день после выхода канала в онлайн. Примерно известно, кто скрывается за прочими брендами и аббревиатурами. Отсюда и отношение к публикуемой информации «из кулуаров».

Спустя неделю присутствия в Telegram, уже знаешь, чего от кого ожидать. Информационные «утки» летят «косяками», опровергаются и отстреливаются конкурентами. Каналы тут же вступают в живую полемику, дружно обвиняя друг друга в «дезе» и некомпетентности. Порой вроде как искушенные политики попадают в досадный «просак» из фильма «Жмурки». Вспоминается казус Шлосберга, бездумно перепостившего фейковое сообщение о губернаторе Ведерникове, якобы летающем на медицинском вертолете. Один чел «завернул поганку», а другой взял ее и размножил. На всю бесконечную интернет-грибницу. Оба в результате жидко обделались и выглядели, как мокрые нашкодившие кошаки. В Telegram, впрочем, это не редкость. То есть беспрерывным «сливам» можно доверять, можно в них сомневаться, но тот факт, что, наряду с другими СМИ, псковский Telegram уже формирует медийную «повестку дня», надо считать свершившимся.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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