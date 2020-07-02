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Реплика Донецкого: Обнулили навсегда

Итак, страна успешно обнулилась. Аж 78% сказали «да». Начинаем жизнь заново. С новой конституцией, в которой теперь есть Бог и семья из мужчины и женщины. И с «обнуленным» Путиным, теоретически готовым править Россией до 2037 года.

Что показало очередное голосование? Что я, как и двадцать лет назад, так и остался в числе отщепенцев. В той небольшой (один из пяти) группе людей, которые были «против». И вот сейчас как бы от этой группы людей говорю. Так вот, в принципе ничего нового не случилось. «Глубинный народ» опять поддержал власть. Оппозиция опять разделилась, и проиграла. Что, у кого-то были иллюзии?

Да, результат слегка обескураживающий. Смотрел вчера в ЮТубе онлайн пропагондона Соловьева, так на его лукавой физиономии прямым текстом, огромными такими неоновыми буквами было высвечено, что он и сам не ожидал столь ошеломляющего успеха. Ну, 70% «одобрямса», заранее объявленного ВЦИОМом, куда ни шли. Но чтобы почти 80?! Верить в эту цифирь не хочется, а… к сожалению, приходится.

Нет, можно, конечно, начать биться лбом в стены и ломать стекло, как шоколад в руке, но зачем? Это наша Россия, это наша реальность. Нужно принять ее как данность, если не хочешь закончить свои дни в дурке. У нас на референдумах и плебисцитах на самом деле ничего не решается. Вспомним историю тридцатилетней давности: в марте 1991-го население огромного СССР (не все, но большая его часть) дружно проголосовало за сохранение Советского Союза. И что? Всего через полгода Советского Союза не стало. Кончился. «Слинял в три дня».

Так и тут. Все может продолжаться до бесконечности и бахнуться в один день. Обнулили, прослезились. Кто-то, не исключаю, возрадовался. А как там дальше, в отдаленной перспективе, сложится, только «глубинный народ» и Господь Бог, которого прописали в Конституции, знают. С Путиным, без Путина, а формат существования России не изменится. Грубо говоря, Россия никогда не станет Чехией, как я, увы, никогда не стану Чеховым.

Вот «оракулы» вроде политолога Соловья предсказывают нам спустя полгода прямо-таки невероятные события. Выборы в Госдуму и избрание нового президента. Причем вовсе не Путина, а его преемника, которого нам всем вскоре якобы и презентуют. Всех нас якобы ждет очередное политическое шоу с фронтменом от «партии власти» в главной роли. Но это только если верить политологу Соловью, а вот если вторить пропагондону Соловьеву, то нас ждут 16 счастливейших лет стабильности и беспрерывного вставания с колен. Вы кому больше верите?

Лично я - ни тому, ни другому. Я только знаю, что существует две, нет, как минимум три параллельные России. Одна - большая и скрепоносная, та глубинная, изначальная Русь, которая упорно верит в доброго царя и готова обнулять и обнулять его сроки хоть до второго пришествия. И другая Россия - маленькая и несогласная, до сих пор верящая в идеалы условного академика Сахарова и внимающая словесам либо Стрелкова, либо - Навального.

Не забудем и про Россию третью, властную, чиновничью, самодержавную, возвышающуюся равно, как над одной, так и над другой, над согласными и несогласными, - Россию, которая все эти спектакли обнуления регулярно для всех нас и устраивает.

Да, и это, вопреки мнению либералов и сказкам о рептилоидах, тоже Россия, в чем-то дремучая, а в чем-то и более крайняя, нежели самый крайний радикал. Здесь надо просто помнить, что в тысячелетней России обнуление в смысле процедуры - это сравнительно недавняя практика, ей всего-то чуть больше ста лет. Обнуляем и радуемся. Потому что могли бы - и табакеркой по темечку. Тоже своего рода обнуление. Навсегда.

Александр Донецкий