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Реплика Донецкого: Иногда это просто радуга

Некоторые предметы иногда нам что-то напоминают. Например, арбуз похож на большой мяч, а мандарин – на мячик маленький. Купола православных церквей принято сравнивать с луковицами, полную луну – с лицом, а симпатичные цветочки – с глазами какой-то Анюты. И я вообще молчу о том, на что намекает банан. Или аккуратная палочка колбасы салями.

А вот радуга вроде как ни что не похожа, кроме радуги. Она такая одна, веселая, с разноцветными полосками. Много мы их, радуг, видели с самого детства: не только на небе после дождя, но и на картинках и эмблемах, на детских товарах, на коробках с акварельными красками и карандашами, на заставке детской телепередачи. Да мало ли где еще? Что совсем неслучайно: радуга вызывает позитивные эмоции. Радуга – символ радости.

Как вдруг… радуга попала под подозрение. Да не где-нибудь, а на важном государственном совещании – в ходе встречи президента страны с рабочей группой по внесению поправок в конституцию. И вот там-то одна из участниц видеоконференции, глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова, пожаловалась Владимиру Владимировичу на рекламу мороженого, которая якобы является пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации.

Коллаж: pikabu.ru

Цитирую: «У нас сегодня вывешивают радужные красивые цвета с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга». Это косвенно заставляет привыкать наших детей к тому цвету, тому флагу, который вывешивается и на данном (американском) посольстве», - сказала тетенька.

Тут самое время исполнить песню группы «Несчастный случай» «Что ты имела»: «Я понял — это намек, я все ловлю налету, но непонятно, что конкретно ты имела в виду». Президент Путин, впрочем, все прекрасно понял без уточнений. Для слушателей же уточню. 25 июня на фасаде посольстве США в Москве кроме звездно-полосатого флага появился еще один – радужный, флаг ЛГБТ-сообщества. 25 июня 1968 года в городе Сан-Франциско прошел первый в истории гей-парад. И вот таким способом, вывешиванием ЛГБТ-флага, работники посольства, очевидно, выразили солидарность с российскими лесбиянками, гомосексуалами и прочими приверженцами «всяко-разной любви». Пусть будет «всяко-разная», только не заразная. И вот госпожа Лахова, видимо, под воздействием этой невыносимой для ее разума информации внезапно усмотрела гей-пропаганду в рекламе мороженого «Радуга», заявив, что – цитирую еще раз: «Косвенно заставляет привыкать наших детей к тому флагу».

Путин, надо отдать ему должное, на жалобу не повелся, а только пошутил в свойственной ему манере об американском посольстве: «Они кое-что показали по поводу того, кто там работает», а вот глава «Союза женщин России», известная ненавистница геев, лесбиянок и прочих трансгендеров, Екатерина Лахова ожидаемо словила хайп. Наши журналисты любят такие горячие конспирологические темы: «Мороженое «Радуга» как проводник ЛГБТ-пропаганды».

Ладно, повеселились и забыли, но тема с гей-лакомством получила неожиданное продолжение. Вчера «Зенит» стал чемпионом России по футболу, и чей-то смартфон зафиксировал сцену ликования в раздевалке питерской команды: как раздетые до трусов россиянин Артем Дзюба и иранец Сердар Азмун слишком жарко праздновали чемпионство, якобы имитируя гомосексуальный половой акт. Так это или не так, не знаю, я тут не эксперт, посмотрите сами, но болельщики сразу же произвели на свет мем: «Футболисты «Зенита» обожрались мороженым «Радуга».

Я рад за «Радугу», хоть у футбольных фанатов все нормально с чувством юмора. Таким же, как Лахова, советую помнить завет из бородатого анекдота про доктора Фрейда и его дочь: «Знаешь, доча, иногда банан – это просто банан».

Александр Донецкий