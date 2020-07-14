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Реплика Донецкого: Свадебные граждане почета

Сегодня список почетных граждан города Пскова пополнился еще двумя фамилиями – Ивановым и Семенютой. «Кто эти люди?» - воскликнет обыватель, и, если захочет, узнает в сети, что один новоиспеченный почетный гражданин города Владимир Иванов – детский хирург Псковской областной больницы, а второй свежеиспеченный почетный гражданин Станислав Семенюта – бывший командир 76-й дивизии ВДВ. При этом третьим почетным гражданином Пскова сегодня мог стать другой бывший командир 76-й дивизии Юрий Соседов. Да вот не стал, ибо не набрал достаточно голосов. И почему генерал-майор Соседов оказался менее достоин звания почетного гражданина, нежели генерал-майор Семенюта, совершено непонятно.

Признаюсь, меня несколько удивила сама процедура принятия решения. Вопрос на 40-й сессии Псковской городской Думы занял три минуты, не считая собственно тайного голосования, проведенного в перерыве. Спикер Елена Полонская объявила вопрос повестки дня и спросила депутатов: «Доклад, содоклад требуется?». И сама себе ответила: «Не требуется». Депутатам было все понятно, спикер лишь пояснила, что голосовать можно только за двух кандидатов, и все. Стало быть, третий остается в ауте. Ни тебе презентации кандидатов, ни вопросов, а, может быть, и возражений, ни самих кандидатов собственными персонами в зале заседаний Городского культурного центра. Лично я как-то все иначе себе представлял. Полное впечатление, что выбор почетных граждан превратился в рутинную процедуру и поставлен на поток. Почему два, а не три? Или четыре? Наконец остается вопрос пресловутого выше означенного обывателя: «А кто-нибудь в городе новых почетных граждан знает?»

Нет, я нисколько не сомневаюсь, что все три кандидата достойны всяческого уважения – и детский хирург, и целых два генерал-майора, и многие люди в городе Пскове, их заслуги прекрасно помнят, так почему же тогда один из них остался за бортом? Ему и его родным не обидно? Что-то не так, по моему, во всей этой процедуре. И тут же можно задаться другими вопросами: а почему 14 июня 2020 года прозвучали именно эти фамилии? А, скажем, десятки других, не менее известных и уважаемых, - не прозвучали и, увы, уже никогда не прозвучат?

Тут же уместно вспомнить, что многие знаменитые люди Пскова, внесшие большой вклад в его жизнь и славу, так и не удостоились звания «почетный гражданин». Ни реставратор Савва Ямщиков, ни писатель, ныне лауреат Государственной премии России Валентин Курбатов, ни, к примеру, заслуженный педагог и председатель гордумы Леонид Трифонов. Все они так и не дождались признания земляков. Иных уж нет, а те далече, в Москве или в Ясной Поляне.

Может быть, потому, что жители Пскова не принимают никакого участия в избрании своих граждан почета? А решают все депутаты, решают тихой сапой, по представлению каких-то бессмысленных общественных организаций, келейно и кулуарно, где-то там, в тиши кабинетов, на комитетах, можно долго перечислять имена этой чиновничьей мутотени, а вынос голосования на сессию – это просто скучная процедура, да еще и обидная для тех, кто по воле депутатов оказался вдруг не достоин.

Вспомним все тот же знаменитый скандал в июле 2009 года с отказом в почете Савве Ямщикову, реставратору всея Руси, который скончался через два дня после несправедливого решения Псковской городской Думы. Понятно, что это совпадение, и Савва Васильевич умер не от того, что депутаты ПГД отказали ему в признании, теперь вот он возвращается в Псков в бронзе. Но согласитесь, случай показательный. Из пяти десятков на сегодняшний день почетных граждан Пскова кто простому горожанину действительно известен? И не девальвирован ли давно и безнадежно сам статус почетного гражданина?

Александр Донецкий