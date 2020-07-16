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Реплика Донецкого: Жулье и городская среда

Иногда наш президент произносит фразы, к которым и не знаешь, как относиться, цитирую: «Вы понимаете, что я хочу сказать, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать».

Фразу, которую Путин произнес на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля, воспроизвели сотни российских информационных агентств. Вырванная из контекста, она звучит почти так же фантастически, как уверение первого секретаря ЦК КПСС Хрущева, что к 1980-му году советский народ будет жить при коммунизме, или обещание генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой к 2000-му году.

На самом деле Путин, конечно, ничего такого не имел в виду. Никакого коммунизма или отдельной квартиры. Свою реплику президент выдал после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому 5 миллионов семей могут получить жилье к 2026 году. Тут я обратил бы внимание на эти два кардинальных глагола: «могут» и «получить». Потому что, зная цену всем этим грандиозным планам, тому, как у нас эти самые нацпроекты реализуются не на бумаге, а по оврагам, в 5 миллионов счастливых семей всего через шесть лет верится с трудом. Кроме того, напрягает само значение слова «получить». Бесплатно, что ли? Вот так возьмут, и получат. Мы что, при обещанном Хрущевым коммунизме живем?

Между тем, заголовки новостных порталов выглядели именно так, не поленюсь, процитирую еще раз: «У России есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос». И высказывание, на фоне прошлых исторических обещаний, которые так и не сбылись (вместо коммунизма нам провели Олимпиаду-80, а потом и развитой социализм накрылся глобальным медным тазом) действительно воспринимается, как сказка про белого бычка: жил-был царь, у царя был двор, на дворе мочало, не начать ли сказку сначала?

Кто в далеком уже 2008-м году обещал, что Россия «слезет с нефтяной иглы», а каждый россиянин в среднем будет получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения? А? Неужели Пушкин? А ведь именно такие прогнозы на полном серьезе транслировались «городу и миру» в марте далекого уже 2008 года в официозной «Российской газете», писавшей о Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Гугл помнит далеко не все, но эту «обещалку» он запомнил.

Вот мы все живем уже в середине 2020, и признайтесь честно, у кого из нас зарплата 2700 долларов? Разумеется, пожелаем удачи нашему правительству в целом и лично вице-премьеру Хуснуллину, но на сегодняшний день, по статистике, что-то около 40% россиян все еще живут в домах без удобств. Ну а решить квартирный вопрос при нынешнем реальном уровне зарплат – это все равно, что барону Мюнхгаузену вытащить самого себя из болота за волосы. То есть на деле это означает либо влезть в кабальную ипотеку, либо выиграть в лотерею. Что касается «исторического шанса», то у кого-то он, вне сомнений, появится: кто там сидит и пилит на сказочном нацпроекте под названием «Жилье и городская среда»?

Александр Донецкий