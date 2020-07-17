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Памяти профессора Кошелева

16 июля в Великом Новгороде умер Вячеслав Анатольевич Кошелев, профессор, доктор филологических наук, литературовед с мировым именем, автор пятнадцати монографий и более пятисот статей по истории русской литературы, просветитель (нынче сказали бы – культуртрегер), педагог, писатель.

Псковичам, близким к искусству театра, профессор Кошелев был хорошо известен как постоянный гость Пушкинского театрального фестиваля (пока его курировал Владимир Рецептер). Долгие годы Кошелев был участником Творческой лаборатории, на заседаниях которой известные российские пушкинисты и режиссеры обсуждали фестивальные спектакли, и, как не раз признавали критики, дискуссии, возникавшие в ходе обсуждений и разборов, бывали подчас интересней и содержательней, нежели увиденные накануне сценические произведения.

Будучи участником фестиваля, Кошелев почти ежегодно выступал с докладами на ту или иную пушкинистскую тему, всегда неожиданными по смыслу и безупречными по форме, с внутренней интригой, неизменно превращавшимися в маленькие спектакли одного актера. Успеху у публики способствовал природный артистизм докладчика и большое личное обаяние. Профессор был не чужд театральным эффектам: помню, как Вячеслав Анатольевич в азарте газовой зажигалкой поджег карандаш, дабы продемонстрировать аудитории, как трещит лучина. Уверен, псковские театралы никогда не забудут блестящие выступления профессора Кошелева.

Для меня профессор Кошелев навсегда останется учителем и человеком большого сердца, в горький час утраты «подхватившим» учеников своего друга и коллеги: так уж, к прискорбию, вышло, что когда мой первый научный руководитель – Вячеслав Александрович Сапогов – умер, вторым стал Вячеслав Анатольевич, за что до конца своей жизни я буду ему благодарен.

Вместе они, Сапогов и Кошелев, воплощали для меня живой идеал филолога, как я его в них увидел. Я узнал людей, занимающихся делом, к которому они были призваны, и поэтому счастливых; людей, чрезвычайно эрудированных и демократичных, открытых миру, относящихся к литературоведению как к искусству, настоящих художников науки.

Огромным подарком судьбы было просто находиться рядом с ними во время их дружеского общения, а, встречаясь и выпивая, говорили они преимущественно о литературе, и эти счастливые часы давали мне, аспиранту, больше, чем иной казенный академический курс; это были именно «симпозиумы» в духе Платоновского «Пира».

Удивительно, но впервые с Вячеславом Анатольевичем я познакомился еще школьником, заочно, когда читал составленный им сборник стихов Игоря Северянина, вышедший в издательстве «Советский писатель» в 1988-м году, с предисловием, из которого на меня почему-то особое впечатление произвело замечание Кошелева о том, что «ананасы в шампанском» - это вовсе и не так уж «вкусно, искристо и остро». Де, если очень хочется, можно достать и шампанское, и ананасы, и попробовать: «ничего особенного».

Позже, уже в середине нулевых, общаясь с Вячеславом Анатольевичем, я напомнил ему об этом его пассаже, и помню, как он был доволен: «Так значит, тебе это фраза запомнилась?». Для него это было важно, потому что, как я сейчас понимаю, показывало победу искусства над тленом существования, пусть недолгую и эфемерную, но от этого еще более милую и ценную; доказывало то, чему он, профессор Кошелев, посвятил свою жизнь.

Александр Донецкий