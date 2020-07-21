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Реплика Донецкого: Мост в устье Псковы - да или нет?

21.07.2020 18:31|ПсковКомментариев: 1

На прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил с экскурсией Высокую и Варлаамовскую башни архитектурного ансамбля Псковской крепости, где и сделал свое, можно сказать, программное заявление о строительстве моста в устье реки Псковы, цитирую:

«Было бы очень логично построить мост через Пскову. Мост обеспечит доступность маршрута для туристов. У нас получится целый кластер, - сказал губернатор. - Мы создадим совет по этому вопросу. Там должны быть не просто крикливые общественники, а эксперты - и наши, и федеральные». 

Журналистский опыт подсказывает, что если изначально вопрос ставится столь круто, с экспертным советом и оценочным эпитетом «крикливые» по отношению к общественникам, то мост между башнями рано или поздно будет построен. А это значит, что в ближайшие месяцы дискуссия «за» и «против» моста нам в соцсетях обеспечена.

Директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев, как опытный царедворец, естественно, «за», мол, мост от Плоской башни к Высокой Пскову просто необходим: «Обязательно будем делать мост. Николай Загоруй (известный псковский бизнесмен - ред.) готов вложиться», - рассказал он журналистам. И далее развил мысль о том, что вообще-то общественникам следует держаться подальше от этого проекта. Мол, не лезьте, не мешайте – работают специалисты-профессионалы. Что тут сказать? Мысль вроде бы правильная. Но, увы, не единожды мы видели, как такие вот специалисты в конечном итоге оставляли после себя форменное убожество, как раз в те времена, когда г-н Голышев руководил всей нашей региональной культурой.

Проект возведения «нижних решеток Псковского Кремля», насколько мне известно, существует уже минимум лет десять, и что помешало осуществить проект строительства «решеток» два года назад при реставрации Высокой и Плоской башен, не очень понятно. Музейщики говорят, что, скорей всего, авторы проекта побоялись все того же «крикливого» общественного мнения, и вопрос, что называется, не «дожали», но ситуация исправима. По словам председателя областного комитета по культуре Жанны Малышевой все тот же бизнесмен Николай Загоруй только ждет концепции и конкретного технического задания. Ну, а если уж губернатор дал «добро» и пообещал очередной совет экспертов, не только местных, но и федеральных, то дело, повторюсь, обязательно сдвинется.

Здесь напомню, что всего полтора года назад, 2 апреля 2019 года Научно-методический совет при комитете по охране объектов культурного наследия региона забраковал проект так называемого горбатого «венецианского» моста у Шпагатной фабрики, был такой проект, который предложила Санкт-Петербургская компания «Трансмост» - «венецианский мост» из бетона, облицованного камнем. При этом, как сообщалось, главное, на чем сошлись участники совета, - чтобы новый объект не нарушил сложившихся панорам на Кремль и район Запсковья. То есть, по всей видимости, эти же самые люди выступили в свое время и «против» «нижних решеток», которые должны были появиться по проекту финансирования Всемирного банка, да так, к сожалению, и не появились.

В чем же тут «камень преткновения»? А вот в этих самых пресловутых «сложившихся панорамах». Для наших общественников это прямо какой-то «бзик», идея-фикс. В свое время договорились до того, что выдумали какую-то «небесную линию» Пскова, по аналогии с «небесной линией» Петербурга, которую нельзя нарушать. Но позвольте, друзья, в Пскове нет никакой «небесной линии», ее попросту не существует в природе. Зачем вы навязываете народу собсвенные галлюцинации? И что такое сложившаяся «панорама»? Почему это ее нельзя нарушить? Тем более мостом, который исторически в устье Псковы все-таки был?

Давайте признаем очевидное: Высокая и Плоская башни – это новоделы, архитектурные реплики, построенные в шестидесятые годы двадцатого века советскими реставраторами. Они не знали, как башни выглядели на самом деле, но предложили свои решения, которые мы сейчас и видим. «Сложившаяся панорама» (кстати, с радиозаводом и его трубами, которые не попадают в кадр только благодаря удачному ракурсу, который выбирает фотограф) «сложилась» максимум пятьдесят лет назад. Почему не может сформироваться новая панорама с мостом и решетками? Чем она будет хуже прежней? Как сложился, к примеру, тридцать лет назад новый облик Лувра с его знаменитой стеклянной пирамидой. Почему несколько «крикливых» псевдоэкспертов должны застопорить логичное развитие всей туристической инфраструктуры Пскова? Вот этого я понять никогда не смогу.

Александр Донецкий

Теги: #Псковский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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