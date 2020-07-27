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Реплика Донецкого: «Отмитусить» Шендеровича

Ну вот, можно сказать, что злобное американское явление МеТоо, разоблачающее сексуальные домогательства сильных мира сего, богатых и знаменитых, добралось до России. Прежде, конечно, тоже случалось, но все это были какие-то робкие попытки, вроде конфуза с депутатом Госдумы Слуцким, как-то неудачно положившим руку кому-то там на лобок.

В нынешнем июле МеТоо по-русски приняло масштабы уже настоящей эпидемии, то есть полноценной медийной кампании, которая, судя по всему, надолго. Дотянулись потные ручонки движения «Я Тоже» уже до нашего культового писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Решили девки и «шендера» показательно «отмитусить». Якобы и он кого-то там харрасил и абьюзил, и даже не один раз. Это вам не групповухи молодежи из либеральных изданий, о которых нам поведали на второй кнопке телевизионные супруги Скобеевы. Тут случай особый, поэтому остановимся на нем подробней.

Некто журналистка Лидия Михальченко написала в Фейсбуке, что готова открыто заявить: пострадала, мол, от действий Шендеровича, и вместе с ней это готовы сделать еще две женщины. Журналистка добавила, что по-прежнему не может прийти в себя после случившегося. Цитирую, ибо цитата того стоит:

«...наши слова станут той соломинкой, пусть не решающей, но одной из тех, что рано или поздно переломят хребет этому верблюду, - убеждению, что женщин можно трогать, лапать, заниматься сексом без активного согласия, пользуясь защитной реакцией замирания, а потом говорить, что "ты сама хотела" и "вообще это недоразумение."».

Другая фемина, якобы пострадавшая от Шендеровича, по фамилии Крассак, сообщила в том же Фейсбуке, что ей известны имена аж четырех девушек, которые «непосредственно от него пострадали», но они молчат, потому что их запугали «угрозами увольнения» и «тоннами помоев» от «группы поддержки этого милого человека», цитирую:

«Сразу на защиту своего выйдут ларины с трусами, слонимы, рыклины и прочие представители нафталиновых граждан и гражданок, которые воспитывались в патриархальных рамках дозволенности и легкодоступности».

Кстати, о «патриархальных рамках дозволенности и легкодоступности». В нашем медвежьем углу когда-то, представьте, тоже случались громкие секс-скандалы, только харассментом их тогда никто не называл, да и вряд ли это был харассмент в его нынешнем понимании. Скорее, это были классические изнасилования, которые, понятно, оправдать ничем нельзя. Их никто и не оправдывал.

Одно изнасилование совершил сенатор от Калмыкии, претендент на пост губернатора, буквально заставивший всю Псковщину баннерами со своей фамилией, - Игорь Провкин.

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Так вот, этот Провкин изнасиловал двадцатичетырехлетнюю студентку. Был суд, и экс-сенатор получил за секс без согласия три с половиной года условно. Так уж получилось, что на суде над другим высокопоставленным насильником я присутствовал в качестве репортера, поэтому в память врезались всякие интимные подробности, звучавшие в процессе оглашения приговора: помню, про сукно бильярдного стола и сломанный зуб девушки. За изнасилование и удерживание проститутки заместитель губернатора Владимир Ивченко тогда получил несколько лет реального срока. Это все что осталось в сухом остатке криминальной хроники, а какая у этих скандальных сюжетов была подноготная (кроме сорванных трусов, возможно, политическая), сейчас вряд ли кто-то вспомнит без бутылки хорошего коньяку.

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А что мы имеем в случае с сатириком Шендеровичем? По крайней мере, трех фемин, уже обвинивших писателя в домогательствах, и еще четверых в неясной, отдаленной перспективе, плюс самого «отмитушенного» Шендеровича, который вдруг предстал перед нами не в образе смешного пупса, насилующего матрац, а прямо-таки какого-то сексуального маньяка, как говорят на Украине, злыдня писюкатого, пред которым меркнут все недавние «подвиги» молодежи из условно либеральных СМИ - «МБХ Медиа», «Новой газеты» и прочих.

Все это крайне мерзко, гнусно и было бы смешно, если бы мы не имели дело с одним очевидным фактом: перед нами разворачивается целенаправленная и хорошо спланированная кампания по дискредитации одного из видных либеральных публицистов. В общем-то, ничего нового! Просто если раньше, лет десять-пятнадцать назад, для спецопераций по дискредетации лидеров оппозиции необходимо было привлекать элитных проституток типа Кати Муму и скрытые видеокамеры на конспиративных квартирах, то после торжества американского безумия под названием МеТоо можно особо не заморачиваться на затраты. Нужно только найти баб, с которыми общался Шендерович и посулить им какие-то «плюшки» взамен на развязавшиеся языки. Вот и вся спецоперация в Фейсбуке. Скриншоты переписки, записи разговоров. Вот вам и дело о домогательствах. Как все упростилось в этом мире!

Я вот все жду, когда нечто похожее доберется до нашей провинции, вот была бы потеха! Но думаю, не дождусь. Все-таки жизнь в мегаполисе, и в маленьком городе - это большая разница. В столице легко затеряться в толпе: кто такая Лидия Михальченко? Никто не знает. А в Пскове все на виду. Никуда не спрячешься. Будут пальцами тыкать и крутить у висков. Не с ума ли ты, старуха, сошла? Нет, нам не впаришь какие-то глупости о некой «новой этике», потому что никакой «новой этики» на самом деле не существует. Этика либо есть, либо ее нет, и если какая-то скверная, алчная, сбрендившая баба позволяет себе трясти на публике своими грязными трусами, то это только ее проблема - скотство это, а никакое не МеТоо!

Впрочем, гораздо лучше об этом сказал сам Виктор Шендерович:

«Я не оскотинел, чтобы обсуждать публично подробности личной жизни. Ни своей, ни чужой. Мне есть, о чем сожалеть и в чем раскаиваться в своей мужской жизни, но. <...> «Новая этика», которая не позволяет мужчине предложить близость женщине, но позволяет опубликовать частную переписку, мстить за недостаток внимания, пиариться на раскрученном имени и безнаказанно и тяжело клеветать, - эта этика никогда не будет моей».

Александр Донецкий