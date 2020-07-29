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Реплика Донецкого: Три счастливых дня будет у меня

Неделя пандемического обнуления не прошла для страны даром. Единый день голосования, намеченный на 13 сентября, теперь растянется на три. Так решил Центризбирком имени Эллы Панфиловой, ожидаемо породив тонны негатива в свой адрес из лагеря оппозиции: мол, три дня голосования автоматически увеличивают поле для фальсификаций.

Все будет устроено почти так же, как и при обнулении. То есть, как шутили в июне, на пеньках и в багажниках автомобилей. Цитирую документы Центризбиркома: 11 и 12 сентября можно будет голосовать «в помещении для голосования, вне помещения для голосования, на придомовых территориях», а к избирателям, «которые проживают в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено», в эти дни поедут с урнами члены местных УИК. А вот уже 13 сентября пройдет обычное голосование на избирательных участках, где все опять наденут маски, поскольку, по прогнозу ЦИК, пандемия коронавируса и не думает заканчиваться, а главное, как война, все спишет.

В политологической среде новость о трех днях не произвела никакого фурора: те, кто привычно «топит» за власть, естественно, выступают «за» три дня, те, кто «против», нашли еще один повод для обвинений. Самые «продвинутые» включают опцию «сарказм энд ирония» и как бы почти всерьез рассуждают о сакральном смысле числа три: «было у царя три сына», «Бог троицу любит», и даже «три счастливых дня будет у меня».

А что народ? Согласно опросу, организованному на Псковской Ленте Новостей, на вопрос: «Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования?», больше 80% респондентов высказались «против». Именно потому, что трехдневка «повышает риск фальсификаций и нарушений», а кроме того, в «цивилизованных странах нет многодневного голосования» (да и мы прежде как-то обходились, добавлю я от себя в скобках). И все-таки почти 20% читателей ПЛН, «за» трехдневку в сентябре, дескать, «в условиях борьбы с коронавирусом это правильно», и потом «удобно и позволит проголосовать большему количеству людей». С последним тезисом я абсолютно согласен, что, кстати, показало и пресловутое обнуление.

И как раз вот этот последний пункт, - увеличение явки, - вступает в противоречие с прошлыми утверждениями лидеров оппозиции, мол, власть постоянно «сушит» явку на выборах, поскольку ей это выгодно. Придет верный власти электорат и проголосует, как надо, а оппозиционный избиратель останется дома, на диване. В нынешнем сентябре власть, получается, намерена не сушить, а, наоборот, нагнетать, педалировать явку, так где тут истина? Но для нашей оппозиции все опять, как в анекдоте: «Не там сидишь, не так пыхтишь».

Мне же, как обывателю и человеку, который своими глазами видел крушение Советского Союза, все эти игры в «группу продленного дня» представляются малосущественным явлением.

Один день голосования, три дня - какая разница? Если люди не захотят власть, а выберут оппозицию, то никакие ухищрения с процедурами не помогут.

Посмотрите хотя бы на актуальные события в Хабаровске. Вот где уж пример, так пример, наглядней не придумаешь. Что, два года назад в Хабаровске не было фальсификаций? Наверняка какие-то были, тут не берусь судить, далеко от Москвы. Но народ взял и отказал кандидату от Кремля и упрямо выбрал даже не оппозиционера, а спойлера от ЛДПР Фургала, которому ничего не оставалось как «полезть в кузов», то есть стать «народным губернатором». Штука в том, что, вопреки распространенным мифам, ресурс вероятных фальсификаций тоже не бесконечен, и, вообще-то, такого рода деяния подпадают под Уголовный кодекс. Кто-нибудь из УИКа желает заехать на зону года на четыре? Думаю, вряд ли.

Кроме того, на трехдневных выборах имеют право присутствовать независимые наблюдатели (и члены комиссий с ПСГ), как признал даже видный навальнист Леонид Волков, цитирую: «...тут будут независимые кандидаты, будет политическая борьба и интрига, будет очень много заинтересованных в честном подсчете голосов. <...> По 3-4 наблюдателя на участок, плотный контроль за досрочкой через посменные дежурства, видеофиксация опечатывания урн на ночь и распечатывания утром... Это будет очень и очень сложно, но в регионах с нормальной культурой подсчета голосов отстоять результат будет реально».

Так и я всегда о том же. Дело не в силе или коварстве власти, а в слабости оппозиции. Слабая власть - это оксюморон, такого не бывает. Когда власть слаба, она тут же валится и, по слову классика, «линяет в три дня». Все это прекрасно показала наша история: и март 1917-го, и август 1991-го. А «честные выборы» на самом деле обеспечивает сильная оппозиция, поддерживаемая демократическим большинством, то бишь народом, и если таковой оппозиции на данный момент нет, так нечего и на зеркало пенять.

Александр Донецкий