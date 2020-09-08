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Реплика Донецкого: Жалко Ефремова

А Михаила Ефремова все равно жалко. Несмотря на. Невзирая на все тяжкие. На преступную безответственность. На пьяную езду. На непреднамеренное убийство. И христианское всепрощение здесь совершенно ни при чем. Прощать будут родственники убиенного Сергея Захарова, если когда-нибудь захотят. Жалко Ефремова, как говорится, чисто по-человечески, из сострадания, из понимания, что он такой не первый, и не последний.

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По статистике, ежедневно в России убивают при помощи автомобилей до сорока человек. Сорок свеженьких убийц! Каждый день. И пьяные, и трезвые. Когда пьяные, то это отягчающее обстоятельство. И это понятно. А когда трезвые, какое? А ведь всякое бывает. Нарушение ПДД. Наглое нарушение ПДД. Выезд на встречку. Спиди-гонщики. Техническая неисправность. Заснул за рулем. Просто случайность. Несчастный случай. А итог один – труп.

Я Михаила Ефремова не оправдываю. Свои восемь он получил справедливо. Я говорю о том, что его жалко. Он тоже почти погиб в том ДТП ровно три месяца назад. Пусть не физически. Морально. Случилась беда. Трагедия. Один – в могиле, другой – в тюрьме. Остаток жизни сломан. Так что ж теперь, устраивать на костях и раздавленной душе сатанинские пляски?

Сорок человек ежедневно убивают автомобилями себе подобных, но мы о них ничего не знаем. Знают только родственники, близкие люди, соседи. Переживают, плачут, судятся. Преодолевают горе или пытаются отмазаться. Сугубо человеческие, слишком человеческие чувства.

И только из истории с Ефремовым устроили вселенский пошлый балаган, электронное шапито-шоу. Что сегодня творилось у Пресненского суда! Какие-то шаманы, экстрасенсы, трансвеститы, юные барабанщицы… и это не считая журналистов. Опять же, понятно почему. Потому что не каждый день у нас выносят приговор популярному артисту. Не каждый день можно так отпиариться. Но от этого Ефремова еще жальчей.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Представим себе тот день, 8 июня, тот момент, когда Михаил Олегович выпивал свою первую рюмку. Думал ли он, что станет убийцей? Разумеется, нет. Ни в одном глазу. Как это бывает? Выпил и потерял контроль. Дальше все, как во сне. Или даже в бессознательном состоянии. В беспамятстве. Очнулся… а ты, оказывается, уже убийца. И вся жизнь, все планы летят в тартарары. Было «до», и стало «после». И непонятно, как это так?! И на душе вечным грузом висит смертный грех убийства. Хотел ли этого Ефремов? Вопрос пустой и бессмысленный. Жалко его.

Ах, как после несчастья на артиста набросилась вся эта телевизионная челядь, вся эта медийная тусовка: все эти Соловьевы, Малаховы, Поповы, Скабеевы и несть им числа, - что они несли! Ефремову поставили в упрек всё: и то, что родился в знаменитой семье, и что принадлежал к «золотой молодежи», и что много с юности пил алкоголя, и позволял себе слишком много, и разводился с женами, и допускал скандалы со зрителями, и - самое страшное! – исполнял со сцены оппозиционные стихи.

Вообще, был неправильной политической ориентации. И вот такой либеральный «гражданин поэт» сел пьяным за руль. Глядите, какие они там все! Пропойцы и убийцы! Ату его, ату! Это двойной грех: что убил, и что неверные политические взгляды. И еще неизвестно, какой из грехов более тяжкий.

Ефремова еще и потому жалко, что в какой-то момент он испугался, дал слабину, решил как-то смягчить себе наказание и нанял этого черта Пашаева, который, кажется, сделал все, чтобы его подзащитному впаяли по полной. Думаю, что как минимум года четыре Пашаев своему клиенту накинул. Вот, в псковских телеграммах пишут, что по нашей местной практике, если пьяный водитель устроил ДТП со смертельным исходом (ч.4 ст.264), суд обычно дает убийце 4 года колонии, а иногда, очень редко, даже два. И никаких знаменитостей.

Собственно, об этом говорили все эксперты накануне вынесения приговора: нужно было просто признать вину и ждать наказания, а не устраивать из процесса безумное и циничное маппет-шоу. Ефремову на это не хватило мужества. И он, по существу, оказался брошен на произвол судьбы и адвоката Пашаева.

Никто Ефремову не помог. Ни 8 июня, в тот роковой день, когда близкие люди могли просто не пустить в автомобиль, отобрать ключи, скрутить, изолировать (с кем-то же ведь он пил?); ни в дни судебного процесса, когда нужно было уволить адвоката Пашаева к чертям собачьим и нанять нормального защитника, более вменяемого. Все-таки восемь лет и четыре года – большая разница.

Так играет судьба с человеком. Вчера был богатым и знаменитым, а сегодня, слушая приговор, жалко уставился в стол, протягивает руки для «браслетов», сгорбившись, прижимает папочку и отправляется на кичу. Жалко Ефремова.

Саша Донецкий