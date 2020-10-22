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Реплика Донецкого: Менять мнения, как перчатки

На фоне всеобщего ужесточения масочного режима вчерашняя рекомендация от главного инфекциониста Минздрава России, профессора Сеченовского университета Владимира Чуланова прозвучала как глоток здравого смысла. «Ношение перчаток – избыточная, неэффективная мера» в борьбе с распространением COVID-19, объяснил главный инфекционист России и привел аргументы «Основной путь передачи вируса (90%) – воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют. Более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса - обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта».

Фото: medvestnik.ru

По словам Владимира Чуланова, если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никакие перчатки не потребовались бы. Обработки рук антисептиком вполне достаточно и даже более эффективно, нежели перчатки, потому что их необходимо правильно снимать, утилизировать, а не все это делают: «Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски».

В общем-то, главный инфекционист России не сказал ничего нового: о бесполезности и, более того, вредности постоянного использования перчаток мы за долгие коронавирусные месяцы читали не раз. Это элементарно: риски заражения возникают именно из-за неудобства. Предположим, вы подцепили вирус на латекс, а потом снимаете перчатки (а это целая манипуляция) и неизбежно переносите вирус на голую кожу рук, потом касаетесь этими руками лица или рта. А перчатки куда выбрасывать? В домашнее мусорное ведро? Это что, гарантия от заражения? Неслучайно ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев обращался к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой объяснить, так ли нужны перчатки в общественных местах. Внятного ответа от Роспотребнадзора мы так и не дождались, и вот, наконец, авторитетное мнение главного инфекциониста России: «ношение перчаток неэффективно в борьбе с коронавирусом». Слава богу, наконец-то, власти разъяснили, однако…

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Прошло несколько часов, и Владимир Чуланов неожиданно и резко поменял свое мнение. Вот так: в обед говорил, что перчатки – избыточная мера, а ближе к вечеру заявил, что одноразовые перчатки защищают так же эффективно, как и антисептик, если не дотрагиваться ими до лица. Слова Чуланова привел оперативный штаб Москвы. Как же так? Чему же верить?

А ничему не надо верить. Произошло то, что называется «переобуванием в воздухе», такое часто случается с чиновниками. Подпрыгнул и в прыжке успел сменить обувку, в данном случае перчатки: одно веское мнение заменил на диаметрально противоположное. Видимо, пока инфекционист пребывал в полете, вышестоящие начальники успели ему, фигурально выражаясь, настучать по голове: «Что значит - "перчатки неэффективны"? Не слишком ли многое себе позволяете, господин Чуланов?». Мы, конечно, свечку не держали, но в России не первый день живем, и выглядит вся эта история с внезапной сменой перчаток, то бишь мнений, именно как известный чиновный конфуз: начальник скорректировал рекомендацию подчиненного. И так будет продолжаться до тех пор, пока с эпидемией у нас воюют не врачи да инфекционисты, а чиновники, у которых какие-то свои резоны в этой самой войне. Кому COVID, а кому – отец родной. Если перчатки надевают, значит, кому-нибудь наверху это нужно.

Александр Донецкий