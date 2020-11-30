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Реплика Донецкого: Проезд с опцией «конфликт»

Сначала письмо, присланное в рубрику «Интерактив» на Псковской Ленте Новостей, цитирую:

«28 ноября мою 10-летнюю дочь дважды высадили из автобуса. У всех, кто знает, - шок. Ребенок должен был проехать от Ледового дворца до школы искусств, с тренировки на другое занятие. Звонок от нее в 10.50: автобус N30 - высадила кондуктор, так как якобы оплата по карте не прошла, звонок в 10.56 - высадила кондуктор автобуса N25. Проблема была решена с помощью такси. Остается вопрос: как это могло случиться, и кто отвечает за черствость кондукторов-женщин, которые видели состояние девочки? Банковская карта была проверена сразу в другом автобусе, имеются чеки и выписки. Кто скажет, что это не безумное отношение к детям. Это в Пскове в первый раз? Нет», - написала жительница Пскова по имени Светлана.

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Как водится, в сети тут же началось бурное обсуждение инцидента, тема-то житейская, и волнует многих, у кого есть дети, пользующиеся городским общественным транспортом. Большинство выступило за девочку и ее маму, но нашлись и такие, кто предпочел реакцию «а что такого»: «Ну, высадили и высадили, прям, трагедия вселенского масштаба», - высказался некто под ником «Игорь Смирнов». - Какое там может быть еще состояние? Маньяк с ножом за ней гнался, что ли? Подождет следующего автобуса, ничего с ней не сделается».

Меж тем, ситуация, на мой взгляд, действительно возмутительная: и не только потому, что десятилетнего ребенка кондукторы высадили из двух автобусов подряд (то есть это не случайность, а правило), а еще и потому, что подобная ситуация может произойти с каждым. Вот буквально недели три назад ровно то же самое произошло лично со мной: банковская карта не срабатывала в валидаторе кондуктора (или как там называется это чудо техники?), хотя я прекрасно знал, что деньги на карте есть. А вот монет у меня не было. Несколько попыток расплатиться увенчались фиаско. Стресс, не стресс, но все очень неудобно. Убедить кондуктора, что это у них на «Псковпассажиравтотрансе» проблема, а вовсе не у пассажира, я так и не смог. Да и особо не пытался. И что мне оставалось делать? Да, покинуть салон и пройтись пешочком, убедившись на собственном опыте, что банковские карты на некоторых маршрутах не работают.

Поэтому я верю маме и девочке: они жертвы беспредела со стороны поставщика услуги. Если зайти в интернет и посмотреть, что там пишут эксперты по транспортной теме, выяснится, что кондуктор не имел права высаживать ребенка, несмотря на то, что карта не сработала. Высадка детей без билета из общественного транспорта на улицу является административным правонарушением. «Без билета», а у девочки карта была! И не ее вина в том, что у «Пскопассажиравтотранса» техника на грани фантастики.

Впрочем, и простых кондукторов тоже понять можно. А вдруг на маршруте появится кондуктор-ревизор? Кто заплатит штраф? Не кто иной, как кондуктор. На всех детей сердобольности не наберешься. Получается какой-то порочный и замкнутый круг. Хотелось бы, конечно, услышать комментарий начальника транспортного цеха, исполняющего обязанности директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрия Киргинцева. Но ему сейчас, видимо, не до проблем с картами и билетерами. Прошла информация (пока не подтвержденная), что господин Киргинцев написал заявление об уходе по собственному желанию. А еще ходят слухи, что скоро всех кондукторов на главном транспортном предприятии региона ликвидируют как класс. Не будет их. Уйдет в прошлое человеческий фактор. Будет одна сплошная автоматика, как в цивилизованных городах.

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Вопрос, однако, остается: а если карты и дальше, уже без кондукторов, будут давать сбой? (А они будут, тут сомнений почему-то нет). Что делать в таком случае пассажиру? Выходить из автобуса? Или сделаться невольным «зайцем» и ждать неминуемого штрафа? Ладно, дети, у них психика пластичная, а нервные взрослые, или, допустим, пенсионеры? Или все-таки наплевать на все и ехать с опцией под названием «конфликт»?

Александр Донецкий